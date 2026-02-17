Актер Максим Матвеев отреагировал на популярность в зарубежных соцсетях

Актер Максим Матвеев внезапно стал звездой зарубежных соцсетей. Иностранные пользовательницы оставляют тысячи комментариев с признаниями в любви российской знаменитости. Как звезда "Триггера" отреагировал на нежданную популярность, расскажет Москва 24.

"С этим мужчиной все становится ясно"

Фото: телеграм-канал "С любовью, Макс Матвеев"

В англоязычном сегменте Сети завирусились видео, смонтированные из фрагментов экранизаций русской классики, "Бесов" и "Анны Карениной", с участием актера Максима Матвеева. Пользовательниц TikTok покорили внешность и харизма звезды "Триггера": они стали оставлять трогательные комментарии под роликами и делать мемы с фотографиями Матвеева. Например, подпись на одном из них гласит: "Никогда еще не было более сильной мотивации выучить русский".

При этом фанатки восхищены не только внешностью Максима, но и актерской игрой: они сравнили его образ Вронского в отечественной экранизации "Анны Карениной" и сыгранный Аароном Тейлором-Джонсоном в британской адаптации романа Льва Толстого. Сравнения оказались не в пользу последнего. Помимо этого, иностранки мечтают посмотреть больше фильмов и сериалов с участием Матвеева.

"Я бы стерла себе память, чтобы снова пересмотреть с ним ''Бесы'', "теперь я понимаю Анну. Никогда не понимала ее выбор в случае с Аароном Тейлором-Джонсоном, но с этим мужчиной все становится ясно", "он выглядит великолепно. Русские самые красивые", "это единственный раз, когда мне понравился Вронский", "я не говорю по-русски, но как же мне нравится звучание этого языка", "музыка для моих ушей, особенно с его голосом", – отметили пользовательницы Сети.

В свою очередь, сам актер отреагировал на внезапную популярность в своем телеграм-канале. Матвеев разместил серию "неудачных" фото, на которых предстал с гримасами.

"Из цикла "Тиктокерский краш", "Дядюшка Ау – звезда ТикТока"... или "Будь ты хоть в ТикТоке краш – ноги в зубы и е…" – иронично подписал снимки Максим.

Востребованный актер

Фото: кадр из фильма "Анна Каренина. История Вронского"; режиссер – Карен Шахназаров; производство – Централ Партнершип

Максим Матвеев родился в Калининградской области. По данным СМИ, его родители развелись, когда будущему актеру было 3 года. Затем мама снова вышла замуж и родила еще сына. Когда Максиму было 10 лет, семья перебралась на родину его отчима – в Саратов.

Матвеев не грезил об актерской карьере и собирался после окончания школы поступить на юридический факультет. Однако на районном балу медалистов его заметил ведущий мероприятия, который оказался театральным педагогом, и предложил Максиму попробовать силы в творческом вузе.

Позже Матвеев рассказывал в интервью, что сначала не воспринял эти слова всерьез, но потом все же решил испытать судьбу и поступил на театральный факультет Саратовской консерватории сразу на второй курс. После его окончания в 2002-м поехал в столицу и поступил в Школу-студию МХАТ. Затем Максима приняли в МХТ им. Чехова. Позже он также был задействован на сцене Театра Олега Табакова.

Кинодебют состоялся в 2007-м: Матвеев исполнил главную роль в криминальной драме Валерия Тодоровского "Тиски". Через год актер вновь снялся у режиссера в фильме "Стиляги".

Всего на счету 43-летнего артиста порядка 70 ролей, среди которых такие громкие проекты, как "Анна Каренина. История Вронского", "На крючке!", "Свадьба по обмену", "Август. Восьмого", "Бесы", "Троцкий", "Союз спасения".

В 2018-м Матвеев получил звание заслуженного артиста РФ, а через 2 года состоялась российская премьера сериала "Триггер". Роль эксцентричного психолога Артема Стрелецкого, который использует в работе метод шоковой терапии, принесла актеру ошеломительную популярность. Проект был тепло принят критиками и зрителями, а также получил премию "Золотой орел" как лучший сериал. Матвеев же удостоился награды как лучший актер на телевидении за эту работу. Сериал получил продолжение: всего вышло три сезона, а также полнометражный фильм.

Максим с 2010 года женат на коллеге Елизавете Боярской. Пара воспитывает двоих сыновей. По данным СМИ, супруги долгое время жили на два города: Боярская работала в Санкт-Петербурге, а Матвеев – в Москве. Однако в 2020-м актер окончательно переехал к супруге.