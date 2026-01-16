Западные блогеры подхватили тренд "филяй‑филяй", желая понравиться россиянкам

Мем "филяй-филяй", спровоцированный танцем немецкого блогера Самуэля Домена, стал трендом среди женщин в русскоязычном интернете. В чем причина его популярности и почему мужчину в итоге решили "отменить", читайте в материале Москвы 24.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/dohmensamuel

В конце 2025 года в Сети быстро набрал популярность мем, получивший название "филяй-филяй". Главным героем тренда стал немецкий блогер и модель Самуэль Домен. Видео, на котором татуированный парень с эффектной внешностью танцует под электронный трек Vielleicht Vielleicht дуэта MilleniumKid x JBS, стремительно покорило женскую аудиторию рунета.

Особое внимание привлекла внешность блогера и расслабленный танец: Самуэль на вирусном видео с улыбкой исполняет свободные движения бедрами, демонстрируя спортивный обнаженный торс.



По данным СМИ, 25-летний уроженец Кельна Самуэль Домен рекламирует мужское нижнее белье и развивает личный бренд в соцсетях. При этом его жизнь не была безоблачной: в 2019 году парень получил несколько ножевых ранений в результате нападения, из-за чего потерял часть кишечника. На фоне пережитого Самюэль сбросил вес, во время реабилитации увлекся тренировками, а позже сделал татуировки, в том числе чтобы скрыть шрамы.



Русскоязычные женщины, особенно старше 30 лет, окрестили Самуэля Семеном, а немецкое слово vielleicht (возможно) в русской транскрипции стало звучать как "филяй". Это ошибочное произношение, но более легкое и звучное для российского уха, чем правильное "филяйхьт".

В комментариях под видео блогера появилось множество шуточных и ироничных реплик на русском языке.

"Девочки, идем на Берлин!"; "вот он, витамин для женского здоровья"; "найден способ, как повысить рождаемость", – писали комментаторы.

Однако Самуэль не сразу понял причины своей популярности у русскоязычной аудитории и попросил не писать ему комментарии на непонятном языке. При этом некоторые русскоязычные реплики блогер и вовсе начал удалять.

В один момент модель ответил на приглашение приехать в Россию, добавив, что согласится, если его позовет русский Vogue (журнал в 2022 году приостановил работу в РФ). Однако часть русскоязычной аудитории решила, что он "зазнался" и начала "отменять" Самуэля.

Возможностью перетянуть аудиторию воспользовались другие зарубежные блогеры, а особенную любовь россиянок удалось завоевать Майку и Яннику. Они стали выкладывать видео под русские песни, среди которых ремикс "Катюши", "Матушка-земля" Татьяны Куртуковой и "Новогодняя" "Дискотеки Авария". Парни записывали ролики по отдельности и вместе, разучив даже несколько фраз на русском, чем привели подписчиц в восторг. Помимо лестных комментариев, ребята получили от поклонниц "новые" имена – Ваня и Миша.

Феномен "филяй‑филяй" оказался не просто интернет‑мемом. По данным СМИ, тренд назвали признаком перемен в обществе, а откровенный танец немца стал новым жестом искренности и равноправия в культуре.

"Чем хочу, тем и филяю"

Российские мужчины тоже быстро подхватили тренд, однако успеха немцев им повторить не удалось. Из знаменитостей пародию на ролик Самуэля выложил исполнитель NILETTO (настоящее имя – Данил Прытков) в своем телеграм-канале. Данил, как полагается, предстал на видео с голым татуированным торсом, но первую часть ролика исполнил под трек Vielleicht Vielleicht, а вторую – под стилизованную песню русской фолк-рок группы.

"А какой филяй нравится тебе?" – спросил у подписчиц Прытков.

К тренду присоединился певец Дмитрий Маликов, но вместо танцев с голым торсом музыкант записал кавер-версию трека Vielleicht Vielleicht на рояле и опубликовал ролик в своем телеграм-канале. Артист признался, что идею подали поклонницы.

"Чем хочу, тем и филяю", – с юмором подписал Маликов ролик.

Фолловеры тепло отреагировали на публикацию.

"Дмитрий, продолжайте"; "зачетный филяй"; "Дмитрий, вы красавчик! Быть на волне и быть первым – это круто. Все, кто будут пытаться подхватить тренд, всегда уже будут позади вас. Браво"; "считаю, надо брать его в Филяйск", – написали в комментариях.

Позже певец записал трек в стиле техно, назвав его "неофициальным гимном Филяйска".

Также пользователи Сети сравнили с немецким блогером певца Филиппа Киркорова. В телеграм-каналах появилось видео с выступления народного артиста РФ и подписью: "Филяй, филяй по-русски!" В ролике знаменитость исполнил танец и повернулся к зрительному залу спиной, энергично двигая ягодицами под одобрительные крики из зала.

