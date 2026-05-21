21 мая, 14:15

Эксперт Костин: Москва демонстрирует высокие показатели в социальной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва демонстрирует высокие достижения в социальной сфере и одновременно удовлетворяет давно существующий запрос на технологический суверенитет. Об этом заявил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин в беседе с Агентством "Москва".

"Выступление Сергея Собянина на партийном форуме "Есть результат!" – это не просто отчет мэра перед однопартийцами. Это четкий сигнал о том, как строится современная модель эффективного управления в условиях большой геополитической нагрузки", – сказал он.

В частности, он выделил три ключевых блока. Первый касается высокотехнологичной промышленности. Эксперт подчеркнул, что за последние 5 лет обрабатывающие отрасли выросли в 3,4 раза, а число занятых в них достигло 800 тысяч человек. Данные цифры свидетельствуют о переходе от "экономики услуг" к диверсифицированному промышленному кластеру.

"С политической точки зрения Собянин закрывает давний запрос на импортозамещение и технологический суверенитет", – указал политолог.

Второй блок включает в себя социальные результаты, к которым относятся долголетие и безопасность. Эксперт назвал нонсенсом по мировым меркам достижение продолжительности жизни в 80 лет в мегаполисе.

Мэр города, по словам Костина, связывает это не только с развитием медицины, но и с улучшением инфраструктуры. Например, в столице активно реконструируются поликлиники, возводятся "больницы будущего", а также внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ) в диагностику.

Однако, по мнению самого президента фонда, важными факторами также являются значительное снижение уличной преступности и создание комфортной городской среды.

"Это все и формирует образ Москвы как территории, где безопасно и долго живут", – подчеркнул он.

Третий блок представляет ресурсную поддержку ВПК. Эксперт заявил, что сумма в 2 триллиона рублей и статус Москвы как приоритетной площадки для поддержки оборонно-промышленного комплекса демонстрируют столичную экономику как ориентированную на реальный сектор.

Для "Единой России", добавил политолог, это служит весомым аргументом в пользу того, что партия власти обеспечивает связку "высокотехнологичная экономика – оборона – социальные гарантии".

По словам Костина, Собянин представил конкретные результаты работы своей команды, которые соответствуют федеральным приоритетам: развитию высокотехнологичной экономики, импортозамещения и повышению социального благополучия.

"Это идеальный пример демонстрации того, как партийная программа конвертируется в конкретную городскую экосистему", – заключил политолог.

Ранее мэр Москвы назвал столицу лидером в ряде высокотехнологичных отраслей промышленности. Мегаполис, в частности, занимает первое место в стране по выручке в радиоэлектронике, электромобилестроении, а также авиационной, ракетно-космической и медицинской сферах. Именно это, по утверждению Собянина, помогает наращивать технологический суверенитет России.

