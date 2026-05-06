Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 12:01

Происшествия

Полицейские в Москве изъяли из незаконного оборота 65 тыс электронных сигарет

Фото: mvdmedia.ru

Столичные полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 65 тысяч никотиносодержащих изделий. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, электронные сигареты удалось обнаружить в результате обысков в жилых и складском помещениях, их общая стоимость составила порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых изделий уже истек срок годности.

Волк добавила, что также были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По предварительным данным, криминальный бизнес организовал иностранец, который наладил теневой канал ввоза крупных партий электронных сигарет без соответствующей лицензии. Продукция распространялась по широкой сети торговых точек в столичном регионе.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте никотиносодержащей продукции. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На юге Москвы ранее задержали мужчину со 114 свертками с мефедроном и другим наркотическим веществом. В изъятых свертках было свыше 180 граммов веществ. В смартфоне мужчины также была найдена фотография тайника, в котором позднее обнаружили еще один сверток.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика