В Эстонии сбили БПЛА, который мог залететь с территории Украины

В Эстонии силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые самостоятельно сбили БПЛА, предположительно, украинского происхождения, заявил глава Минобороны республики Ханно Певкур.

Беспилотник ликвидировали в небе над южноэстонским озером Выртсъярв. Помимо этого, в республике объявили воздушную тревогу – в частности, в уездах Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа, которые находятся на юге, востоке и юго-востоке страны.

"Впервые мы сами сбили дрон", – передает слова Певкура Delfi.

Ранее сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в небо Латвии. На востоке страны объявили воздушную опасность, а именно – в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Резекненском краях. Для охраны воздушного пространства подняли истребители миссии НАТО.

Помимо этого, 3 мая обнаружили беспилотник на границе Финляндии с Россией. Премьер страны Петтери Орпо выражал недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского и подчеркивал, что нарушать воздушное пространство и проникать в него недопустимо.

