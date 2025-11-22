Форма поиска по сайту

22 ноября, 09:17

Происшествия

Тайник ВСУ с отравляющими веществами нашли под Красноармейском

Фото: телеграм-канал "Штаб Обороны ДНР"

Пробирки с боевым отравляющим веществом и емкости с бензином были найдены в украинском тайнике под Красноармейском в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

"В блиндаже украинских боевиков обнаружен схрон с самодельными боеприпасами для БПЛА, содержащими боевые отравляющие вещества", – сказано в сообщении.

В частности, там также обнаружены пробирки с запрещенным химическим веществом хлорпикрином, заряды пластита и емкости с бензином. Они при взрыве превращаются в боевое отравляющее вещество удушающего действия фосген.

По данным следствия, приказы на изготовление и применение химоружия против российских военных отдавал командир 108-го штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Филимонов. Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Екатеринбурге был задержан 33-летний россиянин за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ФСБ, злоумышленник переводил деньги иностранной организации, которая обеспечивала ресурсами украинских военных.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы.

