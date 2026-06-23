Оперного певца Юкавского госпитализировали после заплыва в Москве-реке

Оперного певца Германа Юкавского госпитализировали после попытки устроить заплыв в Москве-реке, сообщили СМИ. Подробности инцидента – в нашем материале.

Был сильно пьян

Фото: телеграм-канал Mash

Заслуженный артист России, оперный певец Герман Юкавский попал в медучреждение после того, как спасатели достали его из Москвы-реки утром 23 июня. Инцидент произошел на Болотной набережной: по словам очевидцев, музыкант был сильно пьян и упал с моста, после чего планировал переплыть реку. В таком состоянии певец находился после ссоры с возлюбленной, сообщили СМИ.

Спасатели подоспели вовремя и доставили его на катере к причалу № 1 в Парке Горького. На место незамедлительно прибыли медики. По данным телеграм-канала Mash, певец получил травму плеча, ушибы руки и спины. При этом во время оказания помощи мужчина вел себя агрессивно, кричал и пытался оттолкнуть врачей, поэтому на место вызвали еще и сотрудников правоохранительных органов. В результате музыканта доставили в психиатрическую больницу.

По данным издания "Московский комсомолец", перед тем как упасть в воду, Юкавский с кем-то ругался. Свидетелями стали рабочие со стройки возле моста: с башенного крана они увидели, что мужчина препирался с группой неизвестных. Оппоненты размахивали руками и толкали друг друга. При этом очевидцы допустили, что это могла быть дружеская перепалка.

По данным СМИ, находясь в воде, исполнитель начал вести себя странно. Мужчина кричал, поднимал со дна бутылки и тину и бросал в прохожих на берегу.

Юкавский ведет соцсети, однако пока не прокомментировал инцидент. В комментариях под последним постом один из поклонников артиста поддержал его и пожелал скорейшего выздоровления.

В Сети неоднозначно отреагировали на поступок певца. Одни раскритиковали его легкомысленное поведение под постами с новостью об инциденте, другие посочувствовали, предположив, что его захлестнули эмоции.

"Раскачала на эмоциональных качелях и на максимуме бросила?", "меру и норму надо знать и соблюдать во всем! Тогда не будет падать с моста, очень глупый поступок, наверное, лучше проступок!", "не суди, да не судим будешь... Одни умники собрались", "вы просто никогда не любили…", "глупец, совсем головой не думает", – отметили комментаторы.

Номинант престижной премии

Герман Юкавский родился в Москве 2 марта 1970 года. Сначала он учился на фельдшера скорой помощи, однако затем окончил Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1991 году, а впоследствии – Российский институт театрального искусства (ГИТИС).

Юкавский прославился как артист Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского в Москве. По данным СМИ, оперный исполнитель имеет широкий репертуар, который насчитывает более 500 произведений. Помимо этого, его номинировали на престижную премию "Золотая маска" в 2010 году.

Кроме участия в спектаклях, Герман снимался в кино: в фильмографии значатся три проекта – "Оперативный псевдоним" (2003), "Далеко от Сансет‑бульвара" (2006) и "Когда не хватает любви" (2008). Также Юкавский преподает в училище имени Гнесиных.

Певец ведет сольную концертную деятельность в России и за рубежом. В его карьере есть выступления во Франции, Германии, Испании и Норвегии. Он также участвовал в престижных международных музыкальных фестивалях.

