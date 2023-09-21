В ГД оценили предложение Газманова запретить звездам хвастаться богатством в Сети

Народный артист России Олег Газманов предложил запретить звездам хвастаться своим достатком в соцсетях. По мнению певца, такое поведение негативно влияет на развитие общества. Рассказываем подробности и выясняем, нужно ли запрещать знаменитостям демонстрировать в Сети роскошную жизнь.



Зарабатывать молча

Российский певец Олег Газманов в программе телеканала Москва 24 "Историс. Откройте, Давид!" высказался по поводу знаменитостей, которые демонстрируют роскошную жизнь в Сети. По мнению артиста, звездам пора запретить хвастаться богатством. Газманов уточнил, что подобная практика уже существует в КНР.





Олег Газманов народный артист РФ Ребят, ну вот есть у вас BMW, купили или что. Я вот, кстати, небедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?

Ранее в поддержку таких ограничений, как в Китае, высказался российский певец и композитор Юрий Лоза. "У нас же было это при Советском Союзе! Может быть, это было не настолько гласно, но тем не менее было не принято хвастаться", – подчеркнул он в беседе с журналистами.

Лоза также привел в пример историю своего сына, который устроился в оперу в швейцарском Цюрихе. Там молодого человека попросили не приходить на работу в вызывающей одежде, поскольку русские люди якобы этому подвержены. "Не богатством красен человек, а интеллектом. И в Швейцарии, и в Китае, и в России должно быть такое ограничение, чтобы не раскалывать общество. Оно должно быть более однородным", – отметил композитор.



"Пора разобраться?"

Воспитание невозможно заменить запретами. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение Газманова.

"Селебрити кичатся своим богатством, и часто их пафосные фото являются предметом гордости, привлекают фанатов, поэтому каждый поступает в силу своей воспитанности. Если артист не воспитан, не понимает, что на него ориентируются, что ему подражают тысячи, в том числе молодых людей, ничего не поделаешь", – объяснила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Прежде всего нужно начинать с себя самих... У нас все-таки, с учетом особенностей, такое византийское отношение к богатству, к представлению о том, как нужно его демонстрировать. Но нельзя все зарегламентировать: во сколько вставать, чистить зубы и прочее. Есть этикет, есть Уголовный и Административный кодексы.

Вместе с тем в соцсетях некоторые пользователи поддержали артиста: "Все правильно говорит"; "Давно пора разобраться с поведением шоубиза! Второй Голливуд, понимаешь ли, из себя строят".

"Какой он умничка! Правильные слова. Уважаю его за его песни, образ жизни и отношение к людям! Пример для подражания", – написала одна из поклонниц.

Другие же пользователи предлагают людям не считать деньги знаменитостей, а самостоятельно заработать на достойную жизнь.

