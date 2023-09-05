Полиция задержала актера Панина в Эстонии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Эстонская полиция задержала на территории страны актера Алексея Панина, которого МВД РФ объявляло в розыск. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал RusDelfi.

Портал разместил видеоролик, на котором видно, как двое сотрудников полиции ведут российского актера в наручниках.

Как отметил источник портала, Панин связался с ним в ночь на 5 сентября и попросил помочь ему, однако на фоне он услышал второй голос. Собеседник предположил, что он мог принадлежать сотруднику правоохранительных органов, так как он сказал, что актер в данный момент находится в участке.

В конце мая министерство внутренних дел РФ объявило 45-летнего актера в розыск, перед этим ряд российских СМИ сообщал, что на Панина завели уголовное дело об оправдании терроризма. Сам актер часто высказывался против политики Кремля и спецоперации на Украине.

После этого журналистка Ксения Собчак взяла интервью у Панина и выложила его в Сеть. Лига безопасного интернета попросила СК РФ провести проверку ролика, так как в ходе общения с журналисткой актер публично призывал к развалу России и убийству Владимира Путина.

11 августа в прокуратуре Москвы заявляли, что организуют проверку в отношении Панина на предмет публичных призывов к терроризму или его оправдания, призывов к нарушению территориальной целостности России, а также дискредитации Вооруженных сил РФ.



МВД объявило в розыск актера Алексея Панина