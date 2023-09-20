Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Российский певец Олег Газманов предложил запретить знаменитостям хвастаться богатством в Сети. Об этом он заявил в интервью телеканалу Москва 24.

Народный артист РФ напомнил, что в Китае уже существует такая практика.

"Ребят, ну вот есть у вас BMW, купили или что. Я вот, кстати, небедный человек, но я никогда не позволял себе даже в клипах: вот он сидит на каком-то Ferrari, вот я такой крутой, вот мои доллары. Так куда мы идем, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать?" – заявил Газманов.

Ранее активисты движения "Зов народа" предложили лишить пенсий знаменитостей со статусом иностранного агента, а также деятелей культуры, из-за рубежа критикующих спецоперацию. В документе уточняется, что пенсии получают певица Алла Пугачева, актер Дмитрий Назаров, музыкант Борис Гребенщиков и другие.