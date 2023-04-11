Россиянки атаковали Венсана Касселя в соцсетях после разрыва с Кунаки

Страница актера Венсана Касселя в соцсетях практически перешла на русский язык. Так, после слухов о его расставании с моделью Тиной Кунаки появилось множество комментариев от россиянок.

Ранее таблоид Daily Mail сообщил, что Кассель удалил все фото бывшей жены из соцсети. Сами звезды происходящее не комментируют, но журналисты с ссылкой на свои источники пишут, что пара распалась.

Кассель и Кунаки поженились в 2018 году, у них есть общая дочь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.