25 сентября, 07:30Шоу-бизнес
Джордж Клуни выставил на продажу свой особняк за 100 млн долларов
Актер Джордж Клуни выставил на продажу свой знаменитый особняк на озере Комо. Его оценили в 100 миллионов долларов.
Итальянской виллой актер владел на протяжении 21 года. По данным СМИ, ранее он купил эту виллу за 10 миллионов долларов.
Как утверждают источники, близкие к актеру, этот дом никогда особенно не нравился жене Клуни. Теперь супруги планируют обзавестись недвижимостью в Провансе.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.