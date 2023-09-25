Джордж Клуни выставил на продажу свой особняк за 100 млн долларов

Актер Джордж Клуни выставил на продажу свой знаменитый особняк на озере Комо. Его оценили в 100 миллионов долларов.

Итальянской виллой актер владел на протяжении 21 года. По данным СМИ, ранее он купил эту виллу за 10 миллионов долларов.

Как утверждают источники, близкие к актеру, этот дом никогда особенно не нравился жене Клуни. Теперь супруги планируют обзавестись недвижимостью в Провансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.