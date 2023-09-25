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Новости

25 сентября, 07:30

Шоу-бизнес

Джордж Клуни выставил на продажу свой особняк за 100 млн долларов

Джордж Клуни выставил на продажу свой особняк за 100 млн долларов

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Актер Джордж Клуни выставил на продажу свой знаменитый особняк на озере Комо. Его оценили в 100 миллионов долларов.

Итальянской виллой актер владел на протяжении 21 года. По данным СМИ, ранее он купил эту виллу за 10 миллионов долларов.

Как утверждают источники, близкие к актеру, этот дом никогда особенно не нравился жене Клуни. Теперь супруги планируют обзавестись недвижимостью в Провансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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