Защита Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей

Адвокат блогера Елены Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований к блогеру на 200 миллионов рублей. Как известно, автор "марафона желаний" находится под домашним арестом по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей.

Блогер и создатель бизнес-форума для бьюти-предпринимателей Ульяна Елизарова и групповой психоаналитик Михаил Молоканов рассказали, почему тренинги личностного роста являются до сих пор процветающимся бизнесом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.