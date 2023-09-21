Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 18:00

Происшествия

Защита Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей

Защита Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей

Адвокат Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований на 200 млн рублей

Даню Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы – СМИ

Концерт группы "Ленинград" отменили в Москве

"Откройте, Давид": Амиран Сардаров

Хью Джекман объявил о разводе с женой

Игорь Николаев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем

В Москве задержали вандала, разбившего турникет на станции "Ховрино"

"Актуальный репортаж": Росздравнадзор проверит клиники пластического хирурга Хайдарова

Бывший работник Канье Уэста подал в суд на американского рэпера

Адвокат блогера Елены Блиновской попросила снизить сумму налоговых требований к блогеру на 200 миллионов рублей. Как известно, автор "марафона желаний" находится под домашним арестом по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов рублей.

Блогер и создатель бизнес-форума для бьюти-предпринимателей Ульяна Елизарова и групповой психоаналитик Михаил Молоканов рассказали, почему тренинги личностного роста являются до сих пор процветающимся бизнесом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнеспроисшествиявидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика