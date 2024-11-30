Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери экс-президента Узбекистана

Фото: ТАСС/Акимов Игорь

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации, которую создала дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара Каримова. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.

Банк является одним из старейших в стране и работает еще с 1796 года.

"Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах", – указано в сообщении.

Отмечается, что расследование против банка велось еще с 2016 года.

Ислам Каримов был президентом Узбекистана с момента обретения страной независимости и до своей смерти в 2016 году. Дочь экс-президента Узбекистана – фигурант нескольких уголовных дел в Узбекистане и других странах, по некоторым уже вынесены приговоры. Ее обвиняли в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищениях и других преступлениях, на данный момент она отбывает срок в тюрьме в Узбекистане.

В 2017 году Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Общую сумму причиненного государству ущерба оценили почти в 2 миллиарда долларов. 18 марта 2020 года суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

В 2022 году российский суд конфисковал шесть московских квартир Каримовой. Средства от продажи ее московских квартир были поделены в равных долях между Узбекистаном и Россией.