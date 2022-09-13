Российский суд конфисковал шесть московских квартир Гульнары Каримовой

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Российский суд конфисковал шесть московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, сообщает ТАСС.

Замминистра юстиции республики Музраф Икрамов заявил, что средства от продажи ее московских квартир будут поделены в равных долях между Узбекистаном и Россией. По его информации, российские судебные исполнители занимаются этими процедурами.

В феврале Минюст Узбекистана сообщал, что суд Москвы признал приговоры Каримовой, вынесенные ей на родине. С российской стороной началась работа по реализации конфискованного у нее имущества в РФ и возвращению вырученных средств в республику.

В 2015 году суд признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет. Позже было возбуждено еще одно дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

В итоге в 2017 году Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Общую сумму причиненного государству ущерба оценили почти в 2 миллиарда долларов. 18 марта 2020 года суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.