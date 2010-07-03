Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову поместили в колонию

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Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара переведена в колонию общего режима.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана, это сделано "в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания наказаний".

В 2015 году суд признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет.

Позже было возбуждено еще одно дело по обвинению в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства и легализации доходов, полученных преступным путем.

В итоге в 2017 году Каримову приговорили к 10 годам лишения свободы. Общую сумму причиненного государству ущерба оценили почти в 2 миллиарда долларов.

Затем, принимая во внимание обязательства по возвращению средств, суд смягчил наказание до пять лет. Отбывать срок Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман.

При этом ей было запрещено покидать жилище и пользоваться средствами коммуникации. Однако, по данным генпрокуратуры, Каримова неоднократно нарушала запрет и препятствовала возмещению ущерба.

В октябре 2018 года памятник Исламу Каримову открыли в Москве. Монумент установили в районе Якиманка. Автором памятника стал коллектив скульпторов под руководством британца Пола Дея.