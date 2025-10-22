Сийярто: Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

Власти Венгрии не будут исполнять решение Международного уголовного суда (МУС) в отношении Владимира Путина, если он прибудет в Будапешт для встречи с американским президентом Дональдом Трампом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован", – заявил Сийярто в интервью телеканалу CNN.

Министр иностранных дел Венгрии добавил, что страна ранее объявила о выходе из МУС и не признает распоряжения этого судебного органа. Он также выразил надежду, что страны Евросоюза разрешат Путину прилететь в Будапешт, так как его встреча с американским коллегой важна для дела мира.

"Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России, то это будет означать, что она не хочет мира", – прокомментировал политик.

Путин и Трамп договорились провести в Венгрии российско-американский саммит во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Позже по телефону созвонились госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров.

После этого ряд СМИ со ссылкой на свои источники заявляли, что подготовка к возможному саммиту приостановлена. Уточнялось, что Россия якобы еще недостаточно готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

В это же время в российском МИД указали, что невозможно отложить то, о чем еще не было договоренности. Кроме того, Москва и Вашингтон продолжают подготовку к совместному саммиту, отмечал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Сам американский лидер позже сказал, что решение о проведении саммита может быть принято в течение пары дней.

