Daily Star: французская яхтсменка Декуб пропала в Бермудском треугольнике

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/mariedcb

Французская яхтсменка Мари Декуб пропала недалеко от Бермудского треугольника. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Star.

Декуб отправилась в кругосветное путешествие еще в сентябре 2023 года. Примерно через 2 недели после того, как судно должно было доплыть до Бермудских островов, связь с 28-летней спортсменкой пропала.

На борту вместе с яхтсменкой был американский шкипер Натан Перринс, который вошел в состав экипажа во время остановки в Гватемале. При этом за несколько дней до исчезновения судна мужчина заявлял, что у них заканчивается топливо.

В настоящее время GPS‑навигатор не подает сигналы, а выйти на связь с экипажем не удается. Мать Декуб отметила, что ее дочь является опытным яхтсменом. Она также уточнила, что их команда должна была доплыть до Пуэрто-Рико. Теперь же женщина просит представителей других судов сообщить о любых признаках пропавшей яхты.

Ранее австралийский исследователь Карл Крушельницкий заявил, что среднее количество пропавших судов в Бермудском треугольнике не превышает то число, которое зафиксировано в других районах Мирового океана.

Ученый добавил, что в треугольнике действительно происходит много крушений самолетов и судов, однако в этом нет ничего загадочного. По его словам, это объясняется высокой интенсивностью движения в этой зоне, что может представлять трудности для транспорта.

