Британские ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

3 августа, 08:50
Фото: depositphotos/AlienCat
Британские ученые заявили, что им удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника. Исследователи полагают, что причиной исчезновения кораблей в этой опасной зоне могли стать огромные волны, сообщает "Мир 24".
Бермудский треугольник – область площадью 700 тысяч квадратных километров в северной части Атлантики – уже много лет пользуется дурной славой. Там не раз пропадали корабли и самолеты. В некоторый случаях оправленные на их поиски экспедиции не нашли никаких обломков, а иногда исчезнувшние суда обнаруживали совершенно пустыми посреди моря.
По мнению сотрудники Университета Саутгемптона, в гибели кораблей в Бермудском треугольнике могут быть виновны так называемые блуждающие волны высотой
20–30 метров и больше. Как пояснили ученые, эти гигантские "волны-убийцы" возникают внезапно и будто бы сами по себе. Долгое время их считали мифом, хотя к концу ХХ века смогли зафиксировать благодаря новым приборам. В частности, в 1997 году спутники "заметили" такую блуждающую волну высотой до 30 метров у южноафриканского побережья.
Чтобы проверить свою гипотезу, специалисты из Университета Саутгемптона создали модель американского судна "Циклоп", исчезнувшего в Бермудском треугольнике в 1918 году с 300 людьми на борту. Устроив эксперимент с моделью, ученые доказали, что огромная волна способна расколоть надвое даже очень большой корабль, каким и был "Циклоп". После этого, пояснили исследователи, судно быстро ушло под воду вместе с командой и пассажирами. "Чем больше корабль, тем сильнее будут разрушения", – отметил участник эксперимента доктор Саймон Бокселл. По его подсчетам, корабль мог утонуть всего за две–три минуты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: