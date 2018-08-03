Британские ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника

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Британские ученые заявили, что им удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника. Исследователи полагают, что причиной исчезновения кораблей в этой опасной зоне могли стать огромные волны, сообщает "Мир 24".

Бермудский треугольник – область площадью 700 тысяч квадратных километров в северной части Атлантики – уже много лет пользуется дурной славой. Там не раз пропадали корабли и самолеты. В некоторый случаях оправленные на их поиски экспедиции не нашли никаких обломков, а иногда исчезнувшние суда обнаруживали совершенно пустыми посреди моря.

По мнению сотрудники Университета Саутгемптона, в гибели кораблей в Бермудском треугольнике могут быть виновны так называемые блуждающие волны высотой

20–30 метров и больше. Как пояснили ученые, эти гигантские "волны-убийцы" возникают внезапно и будто бы сами по себе. Долгое время их считали мифом, хотя к концу ХХ века смогли зафиксировать благодаря новым приборам. В частности, в 1997 году спутники "заметили" такую блуждающую волну высотой до 30 метров у южноафриканского побережья.

Чтобы проверить свою гипотезу, специалисты из Университета Саутгемптона создали модель американского судна "Циклоп", исчезнувшего в Бермудском треугольнике в 1918 году с 300 людьми на борту. Устроив эксперимент с моделью, ученые доказали, что огромная волна способна расколоть надвое даже очень большой корабль, каким и был "Циклоп". После этого, пояснили исследователи, судно быстро ушло под воду вместе с командой и пассажирами. "Чем больше корабль, тем сильнее будут разрушения", – отметил участник эксперимента доктор Саймон Бокселл. По его подсчетам, корабль мог утонуть всего за две–три минуты.