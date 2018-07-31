Ученые не смогли объяснить резкое вымирание королевских пингвинов

Ученые пытаются выяснить, почему численность крупнейшей в мире колонии королевских пингвинов на острове Кошон архипелага Крозе стремительно сокращается. Об этом пишет "Мир 24".

По данным исследователей, если в 1980-е годы колония насчитывала до двух миллионов особей, включая 500 тысяч гнездящихся пар, то в наши дни осталось не более 60 тысяч готовых к размножению птиц.

Сравнив снимки 1982 и 1988 годов со спутниковыми изображениями 2005 года, специалисты Центра биологических исследований Шизе проанализировали изменения в жизни колонии. Они выяснили, что за последние 35 лет популяция королевских пингвинов уменьшилась на 88%, то есть численность этих птиц на планете сократилась на треть.

Ученые установили, что вымирание пингвинов наблюдается только на острове Кошон. На острове Посессьон колония пингвинов, напротив, остается стабильной с 1960-х годов. Более того, на острове Марион и архипелаге Кергелен их численность даже выросла.

На основе этих наблюдений биологи предположили, что существует какая-то локальная причина вымирания пингвинов, хотя она до сих пор остается загадкой. Некоторые ученые считают, что на численность колонии могли повлиять колебания температур поверхностного слоя Индийского океана в 1997 году, подорвавшие кормовую базу пингвинов.

Другие специалисты поддерживают теорию переселения. Судя по спутниковым снимкам, небольшая группа птиц отделилась от основной колонии и поселилась поодаль от нее. Кроме того, на острове Кошон живут и другие виды животных, например, дикие кошки и мыши. Исследователи не исключают, что они могли заразить пингвинов паразитами или серьезными заболеваниями. Однако, признаются сами ученые, ни одна из этих теорий не может полностью объяснить стремительное сокращение числа пингвинов на Кошоне.

После того, как последняя научная экспедиция покинула остров Кошон в 1982 году, все данные о жизни колонии специалисты получают лишь благодаря снимкам со спутника. По мнению ученых, вполне вероятно, что разгадать тайну вымирания пингвинов, удастся на месте событий.