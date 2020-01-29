Пропавший 100 лет назад корабль нашли в Бермудском треугольнике

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Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший около 100 лет назад, сообщает телеканал Fox News.

Торговое судно SS Cotopaxi 29 ноября 1925 года отправилось из порта Чарльстона (штат Южная Каролина) на Кубу. Через некоторое время корабль исчез вместе со всеми членами экипажа.

Недавно выяснилось, что корабль отправлял сигналы о бедствии через два дня после выхода, 1 декабря 1925 года. Этот факт натолкнул исследователей на мысль, что корабль, найденный 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида, и есть SS Cotopaxi.

Бермудский треугольник находится на западном побережье Атлантического океана между американским штатом Флорида, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Бермудский треугольник пользуется дурной славой. Там не раз пропадали корабли и самолеты. В некоторый случаях оправленные на их поиски экспедиции не находили никаких обломков, а иногда исчезнувшие суда обнаруживали совершенно пустыми посреди моря.

Ранее британские ученые заявили, что им удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника. Исследователи полагают, что причиной исчезновения кораблей в этой опасной зоне могли стать блуждающие волны высотой 20–30 метров и больше.

Как пояснили ученые, эти гигантские волны-убийцы возникают внезапно и будто бы сами по себе. Долгое время их считали мифом, хотя к концу ХХ века смогли зафиксировать благодаря новым приборам. В частности, в 1997 году спутники заметили такую блуждающую волну высотой у южноафриканского побережья.

Чтобы проверить свою гипотезу, специалисты из Университета Саутгемптона создали модель американского судна "Циклоп", исчезнувшего в Бермудском треугольнике в 1918 году с 300 людьми на борту. Устроив эксперимент с моделью, ученые доказали, что огромная волна способна расколоть надвое даже очень большой корабль, каким и был "Циклоп". После этого, пояснили исследователи, судно быстро ушло под воду вместе с командой и пассажирами.