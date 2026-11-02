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02 ноября, 15:01

Общество

Новый кампус МГУ будет состоять из пяти корпусов

Фото: newcampus.msu.ru

Концепция нового кампуса Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) предполагает создание пяти корпусов. Об этом ТАСС сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, концепция нового комплекса основана на принципе функционального разнообразия: пять корпусов объединит общая научно-образовательная задача.

Минобрнауки России ранее завершило четвертый отбор проектов для включения в федеральный проект "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети". По итогам отбора выбрали 19 проектов в 17 городах.

Общий объем финансирования кампусов, предлагаемых к включению в федеральный проект, составит 474 миллиарда рублей. Один из проектов планируется реализовать на территории МГУ.

Ранее сообщалось, что при проектировании нового кампуса Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" использовали современные технологии. В частности, были созданы цифровые информационные модели внутренних инженерных сетей.

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