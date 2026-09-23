Эксперт Мальцев назвал причины популярности "пенсионерских" круизов среди зумеров

Молодежь стала активно интересоваться речными круизами по России, сообщили СМИ. Интерес связан с растущей популярностью внутреннего туризма, а также желанием жить в более размеренном темпе. Подробнее о новом тренде – в материале Москвы 24.

Бумерские интересы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зумеры активно скупают речные круизы, тем самым перенимая увлечения бумеров, сообщает Life.ru. По данным аналитиков, если раньше подобный отдых воспринимался как "пенсионерский", то теперь опрос показал к нему иное отношение.

В частности, 58,3% респондентов объяснили свой выбор привлекательностью ретроэстетики, а ровно половина выразила готовность отправиться в круиз со своим партнером. Еще около 40% рассматривают такие путешествия как повод для встреч с друзьями и создания контента для социальных сетей. Четверть опрошенных связывают популярность теплоходов с модой на размеренные путешествия (slow travel), и лишь 8% привлекает перспектива одиночного времяпрепровождения ради цифрового детокса.

Отправиться в речной круиз можно прямо из Москвы. К примеру, одна из компаний предлагает пятидневное путешествие на теплоходе через Мышкин, Кострому и Углич в октябре 2026 года. Оставшиеся места стоят примерно от 130 тысяч рублей, однако за эти деньги турист получит двухместный делюкс с панорамными окнами, спутниковым телевидением, холодильником и другими удобствами.



Есть и более бюджетные варианты: в частности, шестидневное путешествие в октябре. По пути туристов ждет Углич, Кострома, Ярославль, Тутаев и Дубна. Здесь еще остались места примерно от 62 тысяч рублей – это обычные двухместные двухъярусные каюты. Но и тут есть телевизор, холодильник, а также фен и прочие необходимые предметы быта. При этом детские билеты, как и в первом случае, обойдутся дешевле.

Клинический психолог Дарья Сальникова отметила в разговоре с Москвой 24, что подобный формат подходит тем, кто хочет качественно отдохнуть и пообщаться.

"Для зумеров такое времяпрепровождения не очень типично, потому что их сознательная жизнь – это большое разнообразие деятельности с самого детства. Еще лет 7–10 назад можно было услышать от детей: "Я устал от жизни", что было связано с очень насыщенными днями: много кружков, секций. Сейчас ребята выросли, и вся их сознательная жизнь такая же активная, с различными предпринимательскими, молодежными, школьными конкурсами, грантами, олимпиадами. Это полезно и хорошо, но в психологии мы всегда говорим, что везде нужно стараться искать баланс и не уходить в крайности", – объяснила специалист.

В свою очередь, "пенсионерские" круизы – новшество для достаточно проактивного образа жизни. С точки зрения влияния на психику они полезны, потому что помогают людям вернуться к пониманию, что очень важен баланс, отметила эксперт.





Дарья Сальникова клинический психолог Во время подобных круизов, как принято называть у зумеров, происходит "тач-грасс". В основном вся деятельность связана с гаджетами, телефонами и компьютерами. От этого устает мозг, тело и психика. Я даже слышу от некоторых зумеров у себя в кабинете, что когда они садятся в авто, то хотят какую-нибудь старенькую машину без навороченных экранов, чтобы просто сосредоточиться на дороге.

При этом мозгу тяжело, потому что он воспринимает крайне много активных световых, информационных и слуховых сигналов, на обработку информации тратится немало энергии. Поток данных растет, и органу постоянно приходится находиться в обработке. В такой ситуации, как правило, до глубоких смыслов дело не доходит, потому что на первом этапе тратится слишком много энергии со стороны психики.

"Также во время круиза идет влияние на ментальное здоровье. В частности, мы поднимаем глаза дальше экрана монитора, телефона и смотрим, что происходит вокруг. Пытаемся отключить мозг от задач, проблем, дедлайнов и перевести на что-то другое, более широкое, глобальное. Может, оно не продуктивно в моменте, но важно, чтобы почувствовать саму жизнь", – объяснила психолог.

Причем на сегодняшний день частый запрос от зумеров – поиск смысла.

"Для старшего поколения это звучит дико и непонятно, но это действительно проблема: очень много мелких действий, продуктивных с точки зрения постановки задач, достижения целей, саморазвития, но очень мало возможностей почувствовать саму жизнь. Чтобы человек осознавал, что он живой, он часть этого мира, что, помимо работы, учебы, спорта и саморазвития есть природа, красивый город, что-то созидательное, вдохновляющее не для каких-то целей, а для наслаждения, созерцания", – объяснила эксперт.

Сальникова подчеркнула, что логическая цепочка обрабатывается и перерабатывается, когда можно ни о чем не думать. И круизы как раз способствуют тем мыслительным процессам, которые на самом деле считаются самыми полезными.

"Программы адаптируют для молодежи"

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев согласился в разговоре с Москвой 24, что речные круизы по России переживают второе рождение.

Он напомнил, что такое направление отдыха было очень популярно в советское время, однако в 1990-е оно превратилось, по сути, в "пенсионерское". Те, кто полюбил такие поездки, совершали их из года в год.

"От других видов туризма речные круизы отличаются большой глубиной продаж: обычно путевки приобретают за несколько месяцев. Тормозом в развитии долгое время было отсутствие новых судов. Этой проблемой активно занимались, направление патронировалось государством, и частично на определенном уровне ее решили. Появились как новые суда, так и более интересные маршруты, улучшилась портовая структура", – рассказал эксперт.

Среди причин популярности круизов у зумеров Мальцев в первую очередь назвал обновление флота судов.





Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Во-вторых, это разнообразие и адаптация программ под запросы: если раньше это были классические экскурсии, развлекали в основном мотивами из серии "Играй, гармонь", то сейчас программы адаптируют для молодежи. Кроме того, формат отдыха позволяет не отрываться от производства: на кораблях есть стабильный интернет, что удобно. И в целом, помимо зумеров, серьезно добавилась категория корпоративных клиентов – стало модным проводить мероприятия, причем как однодневные, так и длительные круизы. Помимо Волги и Камы, оказываются востребованы путешествия по северным рекам.

Также популярность обусловлена частыми задержками авиарейсов, что косвенно повысило спрос на железнодорожные туры и речные круизы, где все стабильно по расписанию. Плюс многие рассматривают эти направления в рамках общего интереса к внутреннему туризму, то есть на них просто раньше не обращали внимания, пояснил эксперт.

"Круизы имеют существенные преимущества: возможность в одной поездке посетить целый ряд городов, экскурсии, не покидая места проживания. Это действительно удобно. Думаю, интерес будет повышаться по мере улучшения портовой инфраструктуры и увеличения количества современных плавсредств", – считает Мальцев.

Однако эта категория путешествий ограничена по разным причинам: кого-то не устраивает сервис, кого-то замкнутое пространство, кому-то нужна большая свобода действий. По этим причинам сегмент пока не будет конкурировать с другими видами туризма – автомобильным, железнодорожным, авиационным, уверен Мальцев.