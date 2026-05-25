09:57

Общество

Медведев объяснил важность долгих летних каникул

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Традиция длинных летних каникул в России имеет важное значение, и от нее не стоит отказываться. Такое мнение высказал председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с aif.ru.

Продолжительный отдых, по его словам, необходим в первую очередь учителям для восстановления энергии и подготовки к новому учебному году. Немаловажное значение каникулы представляют также для родителей и школьников, которые в этот период уходят "на перезагрузку".

В связи с этим Медведев призвал организовать летний досуг детей так, чтобы он был активным, разнообразным и способствовал их развитию.

"На это направлены специальные программы, которые осуществляются в каждом регионе нашей страны", – напомнил зампред Совбеза РФ.

Вместе с тем политик поздравил педагогов и учащихся с завершением учебного года, пожелав им успешной сдачи экзаменов и полноценного отдыха летом.

В этом году школьники невыпускных классов уйдут на каникулы на пять дней раньше обычного – с 27 мая. Как пояснял эксперт Минпросвещения РФ Игорь Якимов, такое решение связано с рекомендацией министерства завершить учебный год 26-го числа, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов (ППЭ).

Эксперт также подчеркивал, что единые даты позволяют своевременно организовать итоговые школьные мероприятия и обеспечить меры безопасности при их проведении. В свою очередь, единая дата завершения учебного года помогает синхронизировать подготовку к экзаменам и отдых школьников.

Единые льготы на отдых в детских лагерях предложили ввести в Госдуме

