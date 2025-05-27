ФСБ задержала в Москве сотрудника ФСИН, который копировал служебные документы

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ФСБ задержала в Москве сотрудника подразделения цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний России, который подозревается в совершении преступления в сфере компьютерной информации. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН РФ.

По данным ведомства, сотрудник ФСИН незаконно копировал документы со служебного компьютера, а после направлял материалы третьим лицам с помощью иностранного мессенджера. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Сейчас организованы следственные мероприятия, а также назначена служебная проверка. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения сотруднику службы.

Ранее суд арестовал бывшего замглавы администрации Тамбовской области Сергея Иванова и отправил его в СИЗО до 20 июля по делу о коррупции. Иванов обвинен в получении взятки от главы "Русагро" Вадима Мошковича на сумму порядка 2,6 миллиона рублей.