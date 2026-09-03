Фитнес-блогеры назвали чеснок "главным биохаком" для кожи и организма

Среди поклонников здорового образа жизни появился новый тренд. Фитнес-блогеры называют чеснок "главным биохаком" для сохранения молодости. Они советуют каждое утро съедать зубчик сырого чеснока с медом. По их мнению, это помогает получить больше энергии и сохранить упругость кожи.

Чесноку также приписывают пользу для иммунитета, пищеварения и кровообращения. При этом диетологи отмечают, что продукт действительно содержит полезные вещества, однако считать его лекарством не стоит.

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