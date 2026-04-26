Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 22:35

Политика

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил, что Россия должна вернуть Украине все энергообъекты

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Hannes P Albert

Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль, написал в соцсети X министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Кроме того, глава эстонского МИД выступил за ужесточение санкций против энергетического сектора России.

Ранее журналисты писали, что Таллин якобы разрешил использовать свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. Позже в МВД Эстонии опровергли эти сообщения.

При этом пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков предупреждал о возможных мерах, если выяснится, что государства Прибалтики действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности. В эстонском МИД позже призвали Киев исключить попадание украинских дронов в воздушное пространство государства.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика