Билеты на концерты Шуфутинского в Кремле раскупили за день

Билеты на концерты Михаила Шуфутинского в Кремле раскупили за день. Выступление пройдет 3 сентября – в честь главного хита исполнителя. С чего началось празднование этого дня по всему миру – в материале Москвы 24.

"Я ждал этого целый год!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/igorkrutoy65

Билеты на концерты Михаила Шуфутинского в Кремле раскупили за день. Выступление состоится 3 сентября, дата выбрана неслучайно – ежегодно соцсети заполняют мемы, источником которых является одноименная композиция шансонье. Эту дату также называют Шуфутиновым днем и считают неофициальным народным праздником.

К слову, 4-го числа состоится дополнительный концерт, но и на него уже нет билетов.

Сам Шуфутинский и авторы песни, музыканты Игорь Крутой и Игорь Николаев, традиционно опубликовали короткое видео в своих соцсетях и напомнили подписчикам о том, какая дата наступила. Фолловеры отреагировали на ролик.

"Особенно удивительно, что одна дата – 3 сентября – благодаря вашему творчеству превратилась в настоящий культурный символ", "у меня день рождения, это моя праздничная песня, спасибо за этот шедевр!", "с Шуфутиновым днем вас", "какую песню забабахали! Весь день будем слушать ее со всех углов", "легенды", "эта песня будет жить вечно", "все трое уже прочно вошли в историю", "я ждал этого целый год!" – высказались пользователи Сети.

Однако не обошлось и без критики. Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что "Третье сентября" является актуальной только один день в году, сообщает News.ru





Юрий Лоза автор-исполнитель, поэт-песенник Композиция "Третье сентября" звучит один раз в году и может быть популярна. В остальное время ее вряд ли кто-то будет слушать. Я бы не стал писать песни, которые слушают один раз. Даже новогодние треки начинают крутить еще за неделю до праздника и слушают вплоть до старого Нового года. Поговорим о ней 3-го числа, а 4-го о ней уже забудут.

Давать концерты именно в эту дату стало для шансонье традицией. В 2025-м он также вышел на сцену Государственного Кремлевского дворца, а ранее выступал и на других площадках. Причем, по словам Шуфутинского, выступления в этот день всегда проходят с аншлагом.

"Это удивительный день. Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне. Я бесконечно благодарен каждому, кто сделал этот день особенным", – говорил Шуфутинский.

"Нашла глубокий отклик у слушателей"

Хит "Третье сентября" был создан в начале 1990-х. В песне рассказывается лирическая история о человеке, который вспоминает прошлые отношения. В целом посыл не очень веселый: герой возвращается к дате расставания и пытается понять, почему все произошло именно так.

Текст написал поэт и композитор Игорь Николаев, музыку – композитор Игорь Крутой, а Шуфутинский стал ее исполнителем. Впервые публика услышала будущий хит в 1993-м, в 1994-м трек вошел в сольный альбом шансонье "Гуляй, душа".

По словам Николаева, дата, указанная в песне, не была привязана к какому-то определенному событию, просто "идеально легла на мелодию". А сам Шуфутинский и вовсе поначалу не считал ее хитом и в какой-то момент исключил ее из концертной программы. Однако развитие соцсетей и мем-культуры дало композиции вторую жизнь.

По мнению продюсера Павла Рудченко, секрет популярности песни заключается в ее мелодичности, запоминаемости и истории, которая откликается в сердцах многих, а также в уникальном исполнении, сообщает News.ru.





Павел Рудченко продюсер Несомненно, важную роль сыграло и само исполнение. Михаил Шуфутинский смог спеть ее таким образом, что она нашла глубокий отклик у слушателей. <...> Я думаю, другой певец не смог бы так сильно зацепить слушателей. Несомненно, трек является душевным, понятным людям и романтичным.

При этом начало потоку мемов про 3 сентября было положено примерно в 2011-м. Один из пользователей Сети опубликовал снимок популярного американского рэпера Рика Росса и написал строки из хита Шуфутинского. Комментаторы отметили внешнее сходство музыкантов, картинка быстро стала популярной, и ее начали переделывать.

В итоге в Сети стали распространяться тематические картинки, фотожабы, мемы со строками из песни. Трек о расставании превратился в ежегодный источник шуток и символ наступления осени. Особой популярностью пользуются строки из композиции "Я календарь переверну, и снова 3 сентября", "на фото я твое взгляну, и снова 3 сентября", "горят костры рябин", "но почему расстаться все же нам пришлось, ведь было все у нас всерьез 2 сентября".

"Одно "Третье сентября" хорошо, а два – еще лучше!"

Фото: кадр из сериала "Третье сентября"; режиссер – Феликс Герчиков; производство – Медиаслово, ТНТ

При этом феномен давно вышел за рамки Сети. Например, в Бузулуке Оренбургской области местные жители высадили рябиновую аллею на улице 3 Сентября в соответствующую дату в 2019-м. Аллею назвали в честь Шуфутинского, а рядом появилась табличка со словами: "Костры рябин должны гореть".

Кроме того, трек перепевали отечественные и западные артисты. Например, студия Beastly Beats сделала видеоклип, объединив песни Шуфутинского и Росса, и выпустила его еще в 2015-м.

В 2022-м вышла обновленная версия трека, которую исполнил Егор Крид и Шуфутинский. В ней Егор зачитал рэп в куплетах, а припев в исполнении шансонье звучал так же, как в оригинале.

"Одно "Третье сентября" хорошо, а два – еще лучше!" – презентовал новую версию Шуфутинский.

Песня также легла в основу комедийного сериала "Третье сентября", который вышел в 2024-м. По сюжету главный герой после бурно проведенного мальчишника попадает во временную петлю и каждый день проживает 3 сентября, пытаясь изменить ход событий. Шуфутинский появился в сериале в камео.