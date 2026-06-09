В Новосибирске родители задушили 45-летнего сына

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В Новосибирске родители убили 45-летнего сына, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, днем 7 июня в одном из частных домов в Дзержинском районе города пенсионеры на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего, задушили его.

Подозреваемые 69-летняя женщина и 79-летний мужчина задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц. Фигурантам предъявлено обвинение.

"Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Дзержинского района Новосибирска", – уточнили в прокуратуре.

Ранее в Кировской области отправили под стражу 20-летнюю девушку, которая обвиняется в убийстве 2-месячного сына. По версии следствия, в ночь на 1 июня она выпила алкоголь и ударила сына рукой по голове несколько раз из-за личной неприязни. От полученных травм младенец скончался.

