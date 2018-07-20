Мара Багдасарян обжаловала в суде отказ ГИБДД выдать ей права

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Адвокаты стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловали решение суда, признавшего законным отказ ГИБДД выдать ей водительские права. Об этом сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, передает РИА Новости.
В суде зарегистрировали апелляционную жалобу.
По версии защиты, Савеловский суд столицы в марте прошлого года лишил стритрейсершу водительских прав по состоянию здоровья, но позже она обратилась в ГИБДД с заключением психиатров и наркологов, которое доказывает, что медицинские основания лишения ее прав отпали. Багдасарян подала заявление о выдаче ей водительского удостоверения, но ей отказали.
Ранее сообщалось, что полиция задержала Багдасарян за езду без прав. Инспекторы ГИБДД остановили на 3-й Магистральной улице автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого сидела девушка. Она не смогла предъявить водительское удостоверение.
Стритрейсерша была одной из фигуранток дела о "лихачах на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. В марте прошлого года суд пожизненно лишил ее водительских прав из-за медицинских противопоказаний – эпилепсии, которая развилась после полученных в автоаварии травм.
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