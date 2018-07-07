Стритрейсершу Багдасарян вновь задержали за вождение без прав

7 июля, 13:47
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Полиция вновь задержала стритрейсершу Мару Багдасарян за езду без прав. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Как передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы столицы, инспекторы ГИБДД остановили на 3-й Магистральной улице автомобиль Mercedes, за рулем которого сидела девушка. Она не смогла предъявить водительское удостоверение.
Источник в полиции подтвердил, что за рулем была Мара Багдасарян. Ее автомобиль поместили на специализированную стоянку, а на девушку составили протокол об административном правонарушении.
В конце июня сообщалось, что скандально известная стритрейсерша решила продать свой автомобиль. Об этом она сообщила на странице в Instagram. В описании публикации Багдасарян указывает, что Mercedes-Benz 2015 года выпуска является "лимитированной версией".
В начале мая 2018 года Багдасарян подала иск к одному из столичных подразделений ГИБДД. Она просила вернуть ей ранее отобранные водительские прав. Однако суд отказал в иске.
Багдасарян была одной из фигуранток дела о "лихачах на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. В марте прошлого года суд пожизненно лишил ее водительских прав из-за медицинских противопоказаний – эпилепсии, которая развилась после полученных в автоаварии травм.
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