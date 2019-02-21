Лишенная прав Мара Багдасарян не оплатила штраф за парковку

Лишенная водительских прав Мара Багдасарян продолжает нарушать ПДД и получает штрафы. Данные появились в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, сообщает Агентство "Москва".
Ей выписали штраф в 2,5 тысячи рублей за неоплаченную парковку. Правонарушение датируется 8 сентября 2018 года, оно произошло на улице Неглинная. Исполнительное производство по задолженности возбуждено 28 января 2019 года.
Суд лишил Багдасарян водительских прав, однако она продолжала управлять автомобилем, за что ее штрафовали инспекторы.
Адвокат Багдасарян просил признать решение суда немотивированным, так как девушку лишили водительских права по медицинским обстоятельствам. В связи с тем, что эти обстоятельства отпали, права должны вернуть, отметил юрист.
Представитель ГИБДД напомнил, что медицинская справка, представленная ранее, говорит о том, что у Мары Багдасарян есть эпилепсия. Это прямое обоснование для отказа.
Полицейский отметил, что при получении нового медицинского заключения девушка специально скрыла этот факт. Права ей не вернули.
Багдасарян выступала свидетелем по уголовному делу о гонках с полицией на внедорожнике сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению полицейского ей назначили административный арест на 10 суток. После инцидента девушку неоднократно задерживали за другие нарушения ПДД.
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