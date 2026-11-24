Основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины погибли в ДТП в Чили, сообщили СМИ. Что известно о трагедии, расскажет Москва 24.

Смертельное ДТП

Фото: телеграм-канал Baza

О гибели основателей сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрея и Марины Цыпиных в Чили журналисты сообщили вечером 23 ноября, однако сама трагедия произошла еще 21-го числа. В тот день туристический микроавтобус, в котором находились россияне, следовал из Пунта-Аренас в направлении Пуэрто-Наталес. Около 14:00 по местному времени он столкнулся с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе.

Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Чили, в результате ДТП погибли два гражданина РФ, еще пятеро человек получили травмы, в том числе двое россиян.

"Посольство находится в контакте с компетентными органами в регионе Магальянес, которые продолжают следственные действия и в силу этого не публикуют официальных данных об обстоятельствах и конкретных участниках ДТП", – заявили в посольстве.

По данным телеграм-канала SHOT, пара отправилась в Латинскую Америку, чтобы отметить 67-летие Марины. Супруги скончались до приезда скорой. По информации СМИ, водитель грузовика Ариэль Густаво Маканьяни находился под воздействием запрещенных веществ, но обвинения предъявили водителям обоих транспортных средств.

Местные правоохранители ведут расследование, тела погибших пока не будут переданы родным. При этом в сети зоомагазинов не смогли подтвердить, что в Чили погибли именно Андрей и Марина Цыпины.

Причины аварии

Фото: телеграм-канал Baza

Причины ДТП еще устанавливаются, но, по данным местных СМИ, виновником мог стать именно водитель туристического автобуса Анхель Клаудио Сильва Андраде, сообщает La Prensa Austral. Из-за потери контроля над транспортным средством он мог выехать на встречную полосу, по которой двигался грузовик.

"Водитель <…> устал. Я несколько раз спрашивал его, как он себя чувствует, поскольку он вилял по дороге. Он ответил, что все в порядке и может продолжать путь", – рассказал журналистам один из туристов.

Другая пассажирка отметила, что водитель микроавтобуса и вовсе "совершал резкие и непредсказуемые маневры". Еще один очевидец добавил, что подобное опасное вождение наблюдалось на протяжении всей поездки.

Сильву Андраде обвиняют в непредумышленном убийстве, он был отправлен под домашний арест, а водителя грузовика Маканьяни – в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Из локальной компании в федеральный бренд

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Супруги основали семейный бизнес еще в 1992-м. Они начали с нескольких небольших зоомагазинов в подмосковном Жуковском. Андрей самостоятельно занимался всеми процессами, в том числе поставками товаров, разгрузкой, дизайном рекламных макетов и даже стоял за прилавком.

Впоследствии супруги значительно расширили бизнес, превратив локальную компанию в узнаваемый федеральный бренд, один из крупнейших на рынке зоотоваров. По данным СМИ, сейчас существует более 600 магазинов по всей стране, есть также сеть ветеринарных центров, груминг-салоны, сервисы передержки и страхования животных, интернет-магазин и завод по производству кормов премиум- и суперпремиум-класса.

Супруги являлись учредителями более чем десятка юридических лиц, а также имели доли в 15 организациях. Совокупный оборот розничной сети магазинов и производства исчислялся десятками миллиардов рублей. В частности, общая выручка компаний по итогам 2025-го составила около 38,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль оценивалась в более чем 381 миллион.

У супругов остался взрослый сын Дмитрий, который тоже вовлечен в семейный бизнес. В последние годы он фактически руководил стратегическим развитием компании, выступая в статусе совладельца сети, сообщили СМИ.