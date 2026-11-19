Тела молодой мамы и ее малолетнего сына нашли возле многоквартирного дома в Подмосковье. Незадолго до произошедшего девушка жаловалась на эмоциональное истощение, финансовые трудности и развод. Что известно о случившемся, разбиралась Москва 24.

Серьезных ссор не случалось

Фото: телеграм-канал SHOT

26-летнюю девушку и ее двухлетнего сына обнаружили прохожие возле ЖК "Островцы" в Люберцах вечером 18 ноября. Очевидцы вызвали скорую и полицию, однако от полученных травм женщина и ребенок скончались на месте.

По данным телеграм-канала SHOT, погибшую звали Кристина, она была родом из Саратовской области. Также отмечается, что за несколько часов до случившегося ее видели в одном из местных магазинов.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Планируется назначение судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По информации Mash, незадолго до этого девушка призналась, что не справляется с ролью жены и матери. Также выяснилось, что в соцсетях Кристина писала о плохом самочувствии, усталости и нехватке денег, упоминала семейные долги и смены в ветклинике, чтобы оплатить лечение кота. Она также сообщала о грядущем разводе с мужем, а погибшего сына называла своей любовью. По предварительным данным, у девушки могла развиться послеродовая депрессия.

При этом муж погибшей, Сергей, уточнил в беседе с журналистами, что о трагедии узнал от посторонних – в тот момент он находился на работе.

Он добавил, что супруга не работала и все время отдавала ребенку. Он отметил, что с родителями и другими близкими у нее были хорошие отношения, а серьезных ссор в семье не случалось.

При этом в разговоре с РЕН ТВ он уточнил, что Кристина недооценивала себя и считала плохой мамой.



Сергей супруг погибшей Послеродовая депрессия была. Потом вышла, потом последние две недели опять была какая-то спокойная, вела себя нормально. <...> Принимала антидепрессанты.

Комментируя эту историю, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила в беседе с Москвой 24, что вопрос доступности бесплатной психологической помощи для женщин в таком положении остается сложным, поскольку деятельность психологов в России не урегулирована.

По ее словам, ведомственные психологические службы существуют, как правило, у силовых структур: МЧС, прокуратуры, МВД. Есть и отраслевые психологи, например на РЖД или в школах.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства А с доступной психологической помощью россиянки могут испытывать сложности. И в итоге способ, к которому, как правило, прибегают такие девушки, – разного рода "психологини", уровень и качество образования которых не всегда понятен.

По мнению депутата, необходимо принять закон, по которому психологом может быть только человек с профессиональным образованием. Если это практикующий психолог, то он каждые пять лет должен подтверждать свою квалификацию. Также Останина считает, что необходимо определить категории людей, которые имеют право на бесплатную психологическую помощь.

Обратиться за помощью

При этом психолог, психиатр и нарколог Екатерина Шурова отметила, что и с беременностью, и с послеродовым периодом связаны некоторые психические и поведенческие нарушения и синдромы.

"Послеродовой период считается примерно в течение шести недель после родов. И непонятно, почему до сих пор нет службы, которая отслеживала бы состояние женщины на последних сроках беременности. Психические нарушения могут развиваться не только после рождения ребенка, но и в период беременности", – добавила она.

При этом депрессия может развиться и тогда, когда женщина только готовится к родам. Шурова добавила, что, когда женщина принимает решение о материнстве, ей редко говорят, что будет непросто.





Екатерина Шурова психолог, психиатр, нарколог Потом она сталкивается с тем, что ребенок не спит, муж на работе или мужа вообще нет, и понимает, что представление о материнстве у нее совершенно другое. Начинаются психические нарушения, наступает эмоциональное выгорание. Поэтому службы, которые занимались бы и психическими, и психологическими проблемами женщин в период беременности и в первый год жизни ребенка, крайне необходимы.

Послеродовая депрессия, как и все подобные расстройства, проявляется подавленностью, стойким снижением настроения, чувством пустоты, частыми слезами, раздражительностью, потерей интереса к тому, что раньше приносило удовольствие, – это ангедония. Длится это не три-четыре дня, а две недели и более.

"Появляется тревожность, постоянный страх, что с ребенком что-то случится, панические приступы, навязчивые мысли. Ухудшается сон и аппетит, становится мало сил и энергии, появляется ощущение, что руки и ноги тяжелые. Также мучают негативные мысли о себе: "я плохая мать", "я не справляюсь", "мне не нужно было заводить ребенка". Хочется избегать общения с другими людьми, очень сложно попросить о помощи", – уточнила психиатр.

Иногда женщина, несмотря на то что заботится о ребенке, чувствует эмоциональную отстраненность или с трудом ощущает близость с ним. Делает все на автомате: вроде бы ухаживает, гуляет, но эмоциональной близости, проявления заботы нет – она как холодная мраморная мама, пояснила эксперт.

"И не потому, что не любит ребенка, а потому что у нее банально нет сил. В таком случае, скорее всего, речь идет о заболевании. И если подобные симптомы длятся более двух недель, не надо ждать, что пройдет само. Депрессивные расстройства сами не проходят", – предупредила эксперт.

Шурова добавила, что очень важно понимать, что от психологического и психического состояния мамы зависит состояние всей семьи. Поэтому необходимо делать соответствующие службы доступными, чтобы женщина знала, куда она может пойти и к кому обратиться, заключила она.