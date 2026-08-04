Депутат Останина осудила изоляцию мальчиков старше 5 лет от мам

Заниматься воспитанием мальчиков старше 5 лет должны мужчины, потому что присутствие женщины не позволяет вырастить "полноценного гражданина-воина", утверждают общественники. Что на самом деле нужно детям для гармоничного развития – в материале Москвы 24.

"Гражданин-воин"

Женщин нельзя допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет, заявил глава отделения "Союза отцов" в Свердловской области Вячеслав Истошин в эфире канала ОТВ.

"На выходе мы видим отсутствие мужского воспитания. Когда мальчику говорят "веди себя по-мужски", он не понимает, о чем его спрашивают", – заявил общественник.





Вячеслав Истошин глава отделения "Союза отцов" в Свердловской области Начиная с 5–6 лет, женщина, до свидания. То есть если мы хотим воспитать полноценного гражданина-воина или того человека, который, по крайней мере, будет выполнять свой определенный функционал как мужчина или как гражданин своей страны, то до свидания.

Он также высказал мнение, что преподавание – исключительно мужская профессия, и отметил, что около 86% сотрудников министерства образования – женщины. Эти аргументы Истошин связал с распространением буллинга в школах и дедовщины в армии.

Кроме того, общественник высказался за раздельное обучение мальчиков и девочек, объяснив это разными темпами созревания и восприятия учебной программы. В то же время Истошин поддержал введение начальной военной подготовки в школах, но вместе с тем заявил, что дети ей "объелись".

"Я, как человек военный, говорю, патриотизм – это не бегать с автоматом. Патриотизм для меня – чувство созидательное. Патриотизм это что-то делать, это строить. Это может быть авиамоделизм, это может быть еще что-то. Это высадка деревьев, мы с лесничеством сотрудничаем. Мужчина – это не только воин, мужчина – это созидатель", – заявил Истошин.

В связи с этим он предложил сбалансировать занятия, чтобы они не вызывали отторжения у детей.

"Даже властная мать остается женщиной"

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24 напомнила, что родители имеют равные права на воспитание детей и несут одинаковую ответственность, что гарантировано Конституцией.

"Чтобы в равной степени отвечать и спрашивать с обоих, надо предоставить идентичные возможности. Ребенку важны и мама, и папа. Хорошо, если несовершеннолетний растет в полной семье, но это не означает, что мать, воспитывающая ребенка в одиночку, даст ему худшее воспитание, чем отец. Многие папы тоже сами растят детей, но никто не упрекает их в том, что они не дают тепла", – сказала она.

По мнению парламентария, обвинения подобного рода в сторону женщин ничем не подтверждены.

"Это может быть личная обида, но не мнение всех родителей-отцов. 5-летний ребенок нуждается в маме. Дискриминационные высказывания не несут ничего хорошего", – добавила депутат.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Относительно мнения, что в школах и вузах преподают в основном женщины и это сказывается на наличии мужского: если высказывание мотивирует мужчин идти в школу работать преподавателями, то стоит аплодировать. Никто бы не возражал, если бы таких педагогов стало больше.

По словам политика, не все специалисты с высшим образованием идут в общие образовательные учреждения, так как многие выбирают репетиторство или частные организации.

"Мальчишки нуждаются в мужском внимании, но конструктивных предложений, как привлечь их в общеобразовательные учреждения, пока нет", – резюмировала Останина.

В свою очередь, практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова отметила, что 5 лет – слишком маленький возраст для того, чтобы сын мог расти без участия женщины.

"Мать – знаковая фигура в формировании личности, и подобные разговоры беспочвенны. Ребенок нуждается в матери, чтобы чувствовать себя в безопасности – это базовая потребность, без которой другие не закрываются", – объяснила она Москве 24.

По ее словам, роли матери и отца колоссально отличаются. В частности, мама и ее дети до 3-х лет считаются единым целым.

"Женщина любит ребенка безусловно, принимает его любым, тогда как отец может любить за какие-то заслуги. Это не значит, что мужчины меньше любят своих детей, просто здесь проявляется другой аспект этого чувства. Заменить отца матерью невозможно, это всегда будут разные отношения по структуре, характеру и эффекту", – сказала эксперт.





Кира Макарова практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Если в семье нет папы (особенно для мальчика), обязательно должна быть фигура мужчины (дедушка, отчим), с которой ребенок станет брать пример поведения. При этом женщина не может воспитать мужчину: у нее нет соответствующего поведения, а значит, в этом плане мальчику нечего брать. Даже властная мать остается женщиной.

Отсутствие одного из родителей может иметь последствия для ментального развития ребенка. Однако психика обладает пластичностью и компенсаторными возможностями, поэтому прямой причинно‑следственной связи здесь нет, пояснила специалист.

"Но это влияет на формирование образов женщины (какой она должна быть), будущей жены, мужчины и будущего мужа, понятий о добре и зле, о том, как можно и как нельзя вести себя с партнером. Травма наносится, когда ребенок отвергнут или нелюбим, когда он чувствует, что его не принимают. Без матери нарушается чувство безопасности, возникает детская травма, сложности с доверием к миру, умением строить отношения, любить, проявлять эмпатию. Мать – это чувство, любовь, безусловное принятие, и для каждого это необходимо", – добавила Макарова.

Травля и воспитание

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 раскритиковал позицию, что буллинг и другие подобные проявления являются причинами женского воспитания. По словам специалиста, это слишком упрощенное объяснение сложных социальных явлений.

"Агрессия и травля возникают под влиянием множества факторов, среди которых важную роль играют особенности семейных отношений, а также социальные и культурные условия", – подчеркнул эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог Если в семье нет отца, задача женщины – оставаться мамой для эмоциональной близости и ощущения тыла. Мужскую идентичность поможет реализовать любой безопасный мужчина, появившийся рядом. Никогда не стоит говорить ребенку "все мужчины плохие" или "мужчины обязательно бросают" – эти установки влияют на самооценку гораздо сильнее, чем отсутствие отца. Если пара рассталась плохо, лучше сказать ребенку, что его папа "космонавт", чем говорить гадости, это делает еще хуже.

По его словам, современное общество проявляет повышенную чувствительность к ущемлению прав женщин по сравнению с мужчинами, из‑за чего подобные случаи воспринимаются особенно остро. Когда женщин объявляют источником проблем, это выходит за рамки научной дискуссии и приобретает идеологический характер, заключил Самбурский.

