Депутат Останина осудила изоляцию мальчиков старше 5 лет от мам

Заниматься воспитанием мальчиков старше 5 лет должны мужчины, потому что присутствие женщины не позволяет вырастить "полноценного гражданина-воина", утверждают общественники. Что на самом деле нужно детям для гармоничного развития – в материале Москвы 24.
"Гражданин-воин"
Женщин нельзя допускать к воспитанию мальчиков старше 5 лет, заявил глава отделения "Союза отцов" в Свердловской области Вячеслав Истошин в эфире канала ОТВ.
"На выходе мы видим отсутствие мужского воспитания. Когда мальчику говорят "веди себя по-мужски", он не понимает, о чем его спрашивают", – заявил общественник.
Он также высказал мнение, что преподавание – исключительно мужская профессия, и отметил, что около 86% сотрудников министерства образования – женщины. Эти аргументы Истошин связал с распространением буллинга в школах и дедовщины в армии.
Кроме того, общественник высказался за раздельное обучение мальчиков и девочек, объяснив это разными темпами созревания и восприятия учебной программы. В то же время Истошин поддержал введение начальной военной подготовки в школах, но вместе с тем заявил, что дети ей "объелись".
"Я, как человек военный, говорю, патриотизм – это не бегать с автоматом. Патриотизм для меня – чувство созидательное. Патриотизм это что-то делать, это строить. Это может быть авиамоделизм, это может быть еще что-то. Это высадка деревьев, мы с лесничеством сотрудничаем. Мужчина – это не только воин, мужчина – это созидатель", – заявил Истошин.
В связи с этим он предложил сбалансировать занятия, чтобы они не вызывали отторжения у детей.
"Даже властная мать остается женщиной"
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24 напомнила, что родители имеют равные права на воспитание детей и несут одинаковую ответственность, что гарантировано Конституцией.
"Чтобы в равной степени отвечать и спрашивать с обоих, надо предоставить идентичные возможности. Ребенку важны и мама, и папа. Хорошо, если несовершеннолетний растет в полной семье, но это не означает, что мать, воспитывающая ребенка в одиночку, даст ему худшее воспитание, чем отец. Многие папы тоже сами растят детей, но никто не упрекает их в том, что они не дают тепла", – сказала она.
По мнению парламентария, обвинения подобного рода в сторону женщин ничем не подтверждены.
"Это может быть личная обида, но не мнение всех родителей-отцов. 5-летний ребенок нуждается в маме. Дискриминационные высказывания не несут ничего хорошего", – добавила депутат.
По словам политика, не все специалисты с высшим образованием идут в общие образовательные учреждения, так как многие выбирают репетиторство или частные организации.
"Мальчишки нуждаются в мужском внимании, но конструктивных предложений, как привлечь их в общеобразовательные учреждения, пока нет", – резюмировала Останина.
В свою очередь, практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова отметила, что 5 лет – слишком маленький возраст для того, чтобы сын мог расти без участия женщины.
"Мать – знаковая фигура в формировании личности, и подобные разговоры беспочвенны. Ребенок нуждается в матери, чтобы чувствовать себя в безопасности – это базовая потребность, без которой другие не закрываются", – объяснила она Москве 24.
По ее словам, роли матери и отца колоссально отличаются. В частности, мама и ее дети до 3-х лет считаются единым целым.
"Женщина любит ребенка безусловно, принимает его любым, тогда как отец может любить за какие-то заслуги. Это не значит, что мужчины меньше любят своих детей, просто здесь проявляется другой аспект этого чувства. Заменить отца матерью невозможно, это всегда будут разные отношения по структуре, характеру и эффекту", – сказала эксперт.
Отсутствие одного из родителей может иметь последствия для ментального развития ребенка. Однако психика обладает пластичностью и компенсаторными возможностями, поэтому прямой причинно‑следственной связи здесь нет, пояснила специалист.
"Но это влияет на формирование образов женщины (какой она должна быть), будущей жены, мужчины и будущего мужа, понятий о добре и зле, о том, как можно и как нельзя вести себя с партнером. Травма наносится, когда ребенок отвергнут или нелюбим, когда он чувствует, что его не принимают. Без матери нарушается чувство безопасности, возникает детская травма, сложности с доверием к миру, умением строить отношения, любить, проявлять эмпатию. Мать – это чувство, любовь, безусловное принятие, и для каждого это необходимо", – добавила Макарова.
Травля и воспитание
Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 раскритиковал позицию, что буллинг и другие подобные проявления являются причинами женского воспитания. По словам специалиста, это слишком упрощенное объяснение сложных социальных явлений.
"Агрессия и травля возникают под влиянием множества факторов, среди которых важную роль играют особенности семейных отношений, а также социальные и культурные условия", – подчеркнул эксперт.
По его словам, современное общество проявляет повышенную чувствительность к ущемлению прав женщин по сравнению с мужчинами, из‑за чего подобные случаи воспринимаются особенно остро. Когда женщин объявляют источником проблем, это выходит за рамки научной дискуссии и приобретает идеологический характер, заключил Самбурский.