Times: самолет главы МО Британии потерял сигнал GPS у границы с РФ

Правительственный самолет Dassault Falcon 900LX с главой Минобороны Британии Джоном Хили на борту потерял сигнал GPS во время пролета около российской границы. Об этом сообщает издание The Times.

Хили в сопровождении других чиновников летел на этом самолете в Эстонию, чтобы посетить расположение британских войск. Во время возвращения в Великобританию 21 мая у воздушного судна пропал спутниковый сигнал. Восстановить его во время полета было невозможно, в связи с чем пилот на протяжении 3 часов пользовался инерциальной навигационной системой.

После отключения сигнала приборная доска самолета частично перестала работать, а компьютеры у пассажиров не подключались к интернету. Официального заявления правительства Британии или Минобороны страны по поводу этого инцидента пока не было.

