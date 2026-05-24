24 мая, 08:39

Политика

В Польше подняли истребители из-за якобы активности России на Украине

Фото: Getty Images/NurPhoto/Aleksander Kalka

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Польши были подняты в небо из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии.

Также были приведены в состояние готовности наземные силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки.

Ранее польские истребители поднимались на перехват российского самолета-разведчика Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, воздушное судно якобы выполняло полет с выключенным транспондером.

В качестве доказательства министр опубликовал фотографию самолета с бортовым номером RF-95671, принадлежащего Военно-космическим силам России, на фоне морской глади. В Оперативном командовании видов вооруженных сил Польши уточнили, что нарушения польских воздушных границ в ходе инцидента зафиксировано не было.

