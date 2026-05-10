ДТП под Омском произошло из-за выезда школьного автобуса на встречную полосу

Причиной столкновения школьного автобуса и грузовика под Омском стал выезд первого транспорта на встречную полосу. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции УМВД России по Омской области Игорь Триколе в канале в МАХ.

О ДТП на 519-м километре трассы "Тюмень – Омск" стало известно днем 10 мая. Автобус с 8 детьми ехал из Тюкалинска в Малиновку после соревнований по футболу.

В результате пострадали 9 человек, включая 7 детей в возрасте 15–17 лет, водителя "ГАЗели" и женщину-сопровождающую. При этом еще один школьник скончался на месте до приезда скорой помощи.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

В рамках расследования правоохранители дадут оценку действиям лиц, которые были ответственными за перевозку детей на турнир в Омской области.