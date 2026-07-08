Астроном Жуйко оценил опасность астероида Апофис для Земли

Приближающийся к Земле астероид Апофис окажется в поле зрения примерно 7,6 миллиарда человек, сообщили ученые. Чем примечателен этот объект и может ли он быть опасен для нашей планеты – в материале Москвы 24.

Неземное явление

Почти 7,6 миллиарда жителей Земли (порядка 90% от общего количества) смогут стать свидетелями пролета астероида Апофис 13 апреля 2029 года, сообщило издание Space.com.



По данным СМИ, ученые приступили к расчетам траектории за три года до его сближения с Землей. Зрители смогут наблюдать астероид над Австралией с 15:00 по всемирному координированному времени (UTC) и с 22:00 над Северной Атлантикой. Лучше всего Апофис можно будет разглядеть в небе над Камеруном в 20:35, при этом событие будет видно на большей части Южной Америки, в США, других странах Африки и некоторых частях Европы.





Ричард Бинзель профессор Массачусетского технологического института Это первый случай в истории человечества, когда нам удалось предсказать видимое прохождение астероида мимо Земли.

В свою очередь, астроном Александр Крылов пояснил Москве 24, что увидеть Апофис можно и на всей территории России, однако условия будут различаться в зависимости от региона.



"На юге, где ночи традиционно темнее, наблюдать за астероидом окажется удобнее, тогда как в Московской области из-за светлого неба видимость хуже, но в целом явление окажется доступно повсеместно. Для наилучшего обзора рекомендуется выехать за пределы города, чтобы избежать засветки неба искусственным освещением", – сказал эксперт.



Также можно воспользоваться небольшим телескопом с диаметром объектива от 8 сантиметров: его необходимо навести по точным координатам, включающим прямое восхождение и склонение. Эти данные будут опубликованы в открытых источниках перед событием, заключил Крылов.

Возможна ли угроза?

Апофис входит в категорию малых тел Солнечной системы и представляет собой каменную глыбу диаметром примерно 340 метров, по форме напоминающую вытянутую фасолину. Об этом Москве 24 рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.



По словам специалиста, данный астероид является околоземным космическим телом естественного происхождения, пролетающим между Землей и Луной.



"Более 20 лет назад, после первого обнаружения Апофиса на фотографии, он был признан потенциально опасным. Тогда прогнозировалось возможное падение на Землю, что являлось бы серьезной космической угрозой. Однако опасения были не реальными, а предполагаемыми. С тех пор за астероидом ведутся регулярные наблюдения специализированной службой контроля космического пространства", – подчеркнул эксперт.

Потенциальная опасность астероидов для Земли заключается в их падении. При ударе выделяется колоссальная энергия, порой превышающая мощность ядерного оружия в тысячи раз. Если астероид размером с Апофис упадет на мегаполис, половина города будет уничтожена, предупредил Жуйко.

"В 1908 году произошло падение Тунгусского метеорита, мощность взрыва которого в тысячу раз сильнее ядерного взрыва в Хиросиме. Ближе к нашему времени, 15 февраля 2013 года, Челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль, пробив лед и образовав воронку. При прохождении через плотные слои атмосферы ударная волна выбила окна в тысячах домов, а люди, стоявшие около них, получили ранения", – напомнил эксперт.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга В отличие от перечисленных объектов, Апофис не представляет угрозы для Земли. Согласно последним данным многолетних наблюдений, он пройдет мимо планеты на высоте нескольких десятков тысяч километров, следуя по касательной траектории. Опасными считаются лишь тела, сближающиеся на расстояние 400 километров и менее.

Астроном отметил, что астероид можно будет увидеть в небе как быстро движущуюся звезду примерно четвертой звездной величины.



"Человеческий глаз различает объекты до шестой величины. Причем чем меньше числовое значение, тем ярче светило (например, звезда нулевой величины в сто раз ярче пятой)", – разъяснил эксперт.

Апофис станет виден с наступлением темноты: при непрерывном наблюдении в течение 15 минут можно будет заметить его смещение. Двигаться астероид будет почти параллельно линии горизонта. Из Северного полушария (например, Москвы) – справа налево, из Южного – слева направо. В России процесс продлится с 21:00 до 05:00, отметил Жуйко.

Также он подчеркнул со ссылкой на данные специализированных служб, что на сегодняшний день, кроме Апофиса, не прогнозируется никаких пролетов астероидов около Земли. Астрономы постоянно контролируют порядка 500 000 объектов, которые так или иначе движутся в этом направлении, заключил специалист.

