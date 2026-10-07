Астроном Молоствов назвал условия для наблюдения за потоками Дракониды и Ориониды в Москве

Россияне смогут увидеть сразу два звездопада в октябре: метеорные потоки Дракониды и Ориониды 8–9 и 20–21 октября соответственно. Чем примечательны эти явления и где за ними получится понаблюдать у жителей столицы, разбиралась Москва 24.
"Шанс увидеть вспышки"
Сразу два метеорных потока – Дракониды и Ориониды – можно будет увидеть в октябре, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Там уточнили, что пик Дракониды придется на 8–9 октября: его интенсивность составит до 15 метеоров в час. Ближе к концу месяца, 20–21 октября, получится увидеть поток Ориониды, во время которого ожидается до 20 метеоров в час.
В свою очередь, астроном Александр Молоствов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что поток Дракониды окажется довольно слабым, однако способен давать неожиданные вспышки и всплески.
По его мнению, дополнительным благоприятным фактором станет фаза Луны: 9 октября она приходится практически на новолуние, поэтому небо не будет засвеченным.
"Что касается погоды для обзора, уже 7 октября в Москве она достаточно хорошая. Но пик активности наступит только 9-го, до этого общее количество метеоров будет меньше. Однако в преддверии максимума есть шанс увидеть те самые возможные вспышки", – рассказал Молоствов.
Кроме того, поток Дракониды отличается от большинства других тем, что является догоняющим. Поэтому наблюдать за этим явлением лучше всего в вечерние часы.
"Сами метеоры движутся относительно медленно. Они оставляют в атмосфере довольно длинные и заметные следы. Визуально это может выглядеть очень эффектно", – обратил внимание астроном.
Однако прогноз Гидрометцентра на 8–9 октября говорит о том, что жители столицы рискуют не увидеть пик метеорного потока. Все дело в тумане, который ухудшит видимость до 200–700 метров, а также облачности.
Правила наблюдения
Метеорный поток Ориониды порожден самой знаменитой кометой – Галлея, которая возвращается к Солнцу примерно раз в 75–76 лет, отметил Александр Молоствов.
По словам специалиста, радиант потока находится в созвездии Ориона: оно появляется на небе после полуночи. По этой причине наблюдать за потоком Ориониды лучше всего во второй половине ночи, ближе к рассвету.
Молоствов отметил, что метеорные потоки происходят ежегодно примерно в одно и то же время: они порождены разрушающимися кометами. При этом вокруг Солнца вращается довольно много таких объектов. Каждый раз при сближении со светилом они слегка подтаивают, поскольку, по сути, представляют собой лед с примесями камня.
"Частицы льда и камня остаются на орбите кометы и постепенно распределяются по ней. Поэтому, даже когда сама комета находится далеко от Солнца, ее осколки все равно присутствуют", – отметил астроном.
По его словам, если москвичи хотят понаблюдать за потоками, главное условие – отсутствие светового загрязнения. В городах из-за уличного освещения человек пропускает большую часть вспышек, поэтому лучше всего уезжать за их пределы.
После того как человек нашел место, глазам потребуется примерно полчаса на адаптацию к темноте. В этот период категорически нельзя пользоваться фонариком или смотреть в мобильный телефон, иначе процесс привыкания начнется заново, заключил астроном.