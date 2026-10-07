Астроном Молоствов назвал условия для наблюдения за потоками Дракониды и Ориониды в Москве

Россияне смогут увидеть сразу два звездопада в октябре: метеорные потоки Дракониды и Ориониды 8–9 и 20–21 октября соответственно. Чем примечательны эти явления и где за ними получится понаблюдать у жителей столицы, разбиралась Москва 24.

"Шанс увидеть вспышки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сразу два метеорных потока – Дракониды и Ориониды – можно будет увидеть в октябре, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Там уточнили, что пик Дракониды придется на 8–9 октября: его интенсивность составит до 15 метеоров в час. Ближе к концу месяца, 20–21 октября, получится увидеть поток Ориониды, во время которого ожидается до 20 метеоров в час.

В свою очередь, астроном Александр Молоствов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что поток Дракониды окажется довольно слабым, однако способен давать неожиданные вспышки и всплески.





Александр Молоствов астроном По некоторым оценкам, в этом году вероятность такого сценария высока. Все потому, что комета 21P/Джакобини-Циннера, являющаяся источником, прошла перигелий (точку максимального сближения с Солнцем) в прошлом году. После этого частицы ее хвоста часто провоцируют повышенную активность метеорного потока.

По его мнению, дополнительным благоприятным фактором станет фаза Луны: 9 октября она приходится практически на новолуние, поэтому небо не будет засвеченным.

"Что касается погоды для обзора, уже 7 октября в Москве она достаточно хорошая. Но пик активности наступит только 9-го, до этого общее количество метеоров будет меньше. Однако в преддверии максимума есть шанс увидеть те самые возможные вспышки", – рассказал Молоствов.

Кроме того, поток Дракониды отличается от большинства других тем, что является догоняющим. Поэтому наблюдать за этим явлением лучше всего в вечерние часы.

"Сами метеоры движутся относительно медленно. Они оставляют в атмосфере довольно длинные и заметные следы. Визуально это может выглядеть очень эффектно", – обратил внимание астроном.

Однако прогноз Гидрометцентра на 8–9 октября говорит о том, что жители столицы рискуют не увидеть пик метеорного потока. Все дело в тумане, который ухудшит видимость до 200–700 метров, а также облачности.

Правила наблюдения

Метеорный поток Ориониды порожден самой знаменитой кометой – Галлея, которая возвращается к Солнцу примерно раз в 75–76 лет, отметил Александр Молоствов.





Александр Молоствов астроном Сейчас она находится далеко от нашей звезды и вновь приблизится к ней только в 2061 году, поэтому ожидать от потока чрезмерной активности не стоит. Тем не менее Ориониды считается довольно стабильным потоком: в час можно будет увидеть порядка 20 метеоров.

По словам специалиста, радиант потока находится в созвездии Ориона: оно появляется на небе после полуночи. По этой причине наблюдать за потоком Ориониды лучше всего во второй половине ночи, ближе к рассвету.

Молоствов отметил, что метеорные потоки происходят ежегодно примерно в одно и то же время: они порождены разрушающимися кометами. При этом вокруг Солнца вращается довольно много таких объектов. Каждый раз при сближении со светилом они слегка подтаивают, поскольку, по сути, представляют собой лед с примесями камня.

"Частицы льда и камня остаются на орбите кометы и постепенно распределяются по ней. Поэтому, даже когда сама комета находится далеко от Солнца, ее осколки все равно присутствуют", – отметил астроном.

По его словам, если москвичи хотят понаблюдать за потоками, главное условие – отсутствие светового загрязнения. В городах из-за уличного освещения человек пропускает большую часть вспышек, поэтому лучше всего уезжать за их пределы.





Александр Молоствов астроном Чем темнее будет локация, тем больше падающих звезд удастся заметить. Если возможности выехать нет, можно остаться в черте города, но выбрать большой парк и уйти подальше от фонарей. Важно расположиться так, чтобы никакой искусственный свет не бил в глаза напрямую.

После того как человек нашел место, глазам потребуется примерно полчаса на адаптацию к темноте. В этот период категорически нельзя пользоваться фонариком или смотреть в мобильный телефон, иначе процесс привыкания начнется заново, заключил астроном.

