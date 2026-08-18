Фанаты Канье Уэста столкнулись с проблемами при покупке билетов на концерт в Петербурге

Фанаты американского рэпера Канье Уэста столкнулись с проблемами при покупке билетов на его концерты в Санкт-Петербурге. Многие получили только чек и подтверждение оплаты, а сами билеты им так и не пришли. На это пользователи пожаловались в соцсетях.

Организаторы заявили, что все оплаченные билеты в ближайшее время отправят покупателям.

Также в Сети появились слухи о замене артиста из-за пункта в оферте. Организаторы объяснили, что это стандартный договор, который используется для всех мероприятий. По их словам, артиста на концерте никто не заменит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.