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18 августа, 07:15

Шоу-бизнес

Фанаты Канье Уэста столкнулись с проблемами при покупке билетов на концерт в Петербурге

Фанаты Канье Уэста столкнулись с проблемами при покупке билетов на концерт в Петербурге

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Фанаты американского рэпера Канье Уэста столкнулись с проблемами при покупке билетов на его концерты в Санкт-Петербурге. Многие получили только чек и подтверждение оплаты, а сами билеты им так и не пришли. На это пользователи пожаловались в соцсетях.

Организаторы заявили, что все оплаченные билеты в ближайшее время отправят покупателям.

Также в Сети появились слухи о замене артиста из-за пункта в оферте. Организаторы объяснили, что это стандартный договор, который используется для всех мероприятий. По их словам, артиста на концерте никто не заменит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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