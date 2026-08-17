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17 августа, 15:15

Шоу-бизнес

Концерта Канье Уэста в Москве не будет

Концерта Канье Уэста в Москве не будет

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Концерта Канье Уэста в Москве не будет, американский рэпер выступит только в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Информацию подтвердили в руководстве агентства, занимающегося организацией мероприятия.

Ранее в СМИ появилась новость о первом концерте Канье Уэста в России. В августе на фоне новостей о выступлении исполнителя в Алма-Ате среди россиян вырос интерес к поездкам в Казахстан. Российский союз туриндустрии прогнозирует рост спроса на поездки в Санкт-Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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