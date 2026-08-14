Канье Уэста встретили в Казахстане национальными танцами и угощениями

Американского рэпера Канье Уэста встретили в Казахстане народными танцами и угощениями. Однако концерт мировой звезды внезапно оказался под угрозой срыва. Подробности – в материале Москвы 24.

Блэкаут в день концерта

Фото: телеграм-канал SHOT

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в Казахстан, где его встретили национальными танцами и угощениями. Сам он стоял вместе с супругой Бьянкой Цензори, улыбался и снимал перформанс на телефон. Однако вскоре стало известно, что выступление музыканта, которое должно состояться на Центральном стадионе Алматы вечером 14 августа, оказалось под угрозой срыва из-за блэкаута в городе. Проблемы с электричеством наблюдались сразу в четырех районах, в том числе и в том, где запланирован концерт.

Причиной стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи, из-за которых сработала противоаварийная автоматика. Специалисты оперативно занялись восстановлением сетей. В результате неполадок на некоторых улицах перестали работать светофоры, также наблюдались проблемы с интернетом. Однако об отмене или переносе концерта пока не сообщалось.

Помимо этого, в день выступления запланированы ограничения движения в районе Центрального стадиона и изменение расписания общественного транспорта в период с 16:00 до полуночи. Ожидается, что метро будет работать дольше, чем обычно.

При этом для шоу доставили более 100 тонн оборудования, чтобы смонтировать легендарную полусферическую сцену, вращающуюся на 360 градусов, которая и стала изюминкой тура.

Однако солдаута не случилось: за несколько часов до начала выступления билеты на трибуны и в партер находились в свободной продаже. Их стоимость варьировалась от 20 до 60 тысяч рублей. При этом расположение стадиона позволит жильцам близлежащих квартир наблюдать шоу с балконов. Их жители уже начали снимать подготовку к концерту и выкладывать в соцсети. По данным СМИ, особо находчивые жильцы даже продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на Центральный стадион.

Это первый большой концерт Уэста в Алматы для широкой аудитории. При этом в 2013-м он побывал в городе, чтобы выступить на свадьбе внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Айсултана.

"Худший концерт"

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Ранее сольное шоу американского рэпера прошло в Грузии. На концерт Канье в Тбилиси пришли около 70 тысяч человек. К слову, билеты на него раскупили за несколько часов. Выступление посетили в том числе русскоязычные фанаты. Однако не все остались в восторге от выступления мировой звезды. Одни пожаловались на качество звука, другие столкнулись с обманом при покупке билетов через сторонние сервисы и не смогли попасть на шоу.

"Мы просто дружно играли в "Угадай мелодию", просто одни сплошные басы – и так 2 часа. <...> Это худший концерт, на котором я была, за последние 5, а то и 10 лет", – заявила одна из пользовательниц в соцсетях.

До этого из-за плохой организации подверглось критике шоу Канье в Стамбуле: очереди, давка, а некоторые билеты не соответствовали реальным местам. Другие зрители пожаловались, что не было никого на разогреве, да и сам Канье якобы "разленился" и выступал не с полной отдачей.

Тур Уэста в поддержку 12-й студийной пластинки Bully проходит на фоне массовых отмен. Рэперу официально запретили въезд в Великобританию и Польшу. Помимо этого, не состоялись запланированные ранее концерты Канье во Франции, Швейцарии, Италии и Чехии. Это произошло из-за скандальных постов музыканта в соцсетях, опубликованных в феврале 2025-го. В них Уэст позволил себе антисемитские высказывания, за которые впоследствии неоднократно извинялся.