Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 11:09

Транспорт
Главная / Новости /

Эксперт Иванкин: стоимость моста на Сахалин может составить до 1,1 трлн руб

Эксперт назвал возможную стоимость строительства моста на Сахалин

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 триллиона рублей. Об этом РИА Новости заявил президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

"Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей. – Прим. ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенный", – сказал эксперт, отвечая соответствующий на вопрос агентства.

По оценкам Иванкина, длина сооружения составит от 6 километров в самой узкой части пролива.

В 2024 году Владимир Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой частью РФ. Президент отмечал, что после реализации проекта развитие пойдет там другими темпами.

В 2026-м глава государства сообщил, что сооружение необходимо построить, несмотря на его высокую стоимость. По его словам, самое дорогое – это прилегающая к мосту инфраструктура.

Читайте также


транспортрегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика