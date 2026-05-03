Эксперт Иванкин: стоимость моста на Сахалин может составить до 1,1 трлн руб

Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 триллиона рублей. Об этом РИА Новости заявил президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

"Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей. – Прим. ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенный", – сказал эксперт, отвечая соответствующий на вопрос агентства.

По оценкам Иванкина, длина сооружения составит от 6 километров в самой узкой части пролива.

В 2024 году Владимир Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой частью РФ. Президент отмечал, что после реализации проекта развитие пойдет там другими темпами.

В 2026-м глава государства сообщил, что сооружение необходимо построить, несмотря на его высокую стоимость. По его словам, самое дорогое – это прилегающая к мосту инфраструктура.