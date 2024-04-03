Путин предложил возвести мост между Сахалином и материковой Россией

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Владимир Путин предложил построить мост между Сахалином и материковой частью РФ. Власти проработают данный вопрос, сказал российский президент на встрече с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Глава государства согласился с тем, что это важная тема. Он уверен, что после реализации проекта развитие пойдет там другими темпами.

Также Путин обратил внимание на то, что при обсуждении финансирования строительства моста все время называются разные цифры. Он спросил Лимаренко о конечной стоимости проекта, и тот ответил, что, по его подсчетам, возведение сооружения обойдется в 300 миллиардов рублей, примерно столько же будет стоить строительство подходов к нему. Губернатор объяснил, что проект можно оформить через концессионное соглашение, однако подходы, по его мнению, будут считаться скорее освоением территории, поскольку "они не окупаются".

С этим Путин не согласился и подчеркнул, что они могут окупаться, ведь подходы и развязки там обойдутся дороже, чем сам мост.

"Это такая территория, которая требует развития. Просто по тайге там ездить – это менее интересно, чем передвигаться в регионе, который имеет перспективы развития. Надо вот это посмотреть. Надо посмотреть на развитие прилегающих территорий. Мы же подходили уже к этому снаряду неоднократно", – передает ТАСС слова Путина.

Затрагивая вопрос проработки проекта, глава государства указал, что с учетом крупных инвестпроектов, планируемых в регионе, меняется и грузовая база. Поэтому, с его слов, нужно проводить оценку с этой стороны и посмотреть на возможности прилегающих территорий на материке. В заключение Путин попросил Лимаренко проработать данные вопросы с федеральным правительством.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что около 650 километров трасс построили в России за 2023 год, тем самым установив рекорд. Мишустин также призвал продолжать формировать единую транспортную систему на всем евразийском пространстве.