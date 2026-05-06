Уголовное дело возбуждено после обрушения кровли колледжа в Екатеринбурге

Фото: МАХ/Baza

Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения крыши в спортзале колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Во время расследования дела правоохранители проведут комплекс необходимых мероприятий, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося, а также собрать и закрепить доказательственную базу.

Инцидент произошел 6 мая в образовательном учреждении, которое находится на улице Умельцев. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 97 человек.

По данным региональной прокуратуры, частичное обрушение кровли в колледже произошло из-за трещины в покрытии.

