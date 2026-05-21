21 мая, 23:39

Происшествия

Как минимум 14 человек погибли при обрушении жилого дома в Марокко

Фото: depositphotos/kamchatka

По меньшей мере 14 человек погибли при обрушении жилого дома в городе Фес в Марокко. Об этом сообщает издание Hespress со ссылкой на местные медучреждения.

Инцидент произошел утром 21 мая в районе Айн Накби. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Пятиэтажный дом состоял из 11 квартир, 8 из которых были заселены. Местные власти считают причиной обрушения незаконное строительство. Администрация начала эвакуацию соседних домов в качестве меры предосторожности. Городская прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР. Подземные толчки привели к обрушению не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу.

В начале мая небольшой одномоторный самолет врезался в жилой дом в бразильском городе Белу-Оризонти штата Минас-Жераис. На борту EMB-721C находились пять граждан. Пилот и еще один человек скончались.

