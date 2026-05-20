Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 14:53

Происшествия

Появилось видео с места обрушения балкона школы в Севастополе

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Кадры с места обрушения балкона школы в Севастополе появились в Сети. Соответствующее видео опубликовано на странице губернатора города Михаила Развожаева в мессенджере MAX.

На кадрах ролика виден общий вид места происшествия, а также фрагменты обрушившихся конструкций. Развожаев указал, что приехал на место ЧП, чтобы проконтролировать ситуацию. По словам губернатора, по факту инцидента проведут расследование, а все виновные будут наказаны.

"Отдельно хочу обратиться к родителям и самим ребятам: это выпускной класс. У всех были планы, впереди ЕГЭ, поступление в университеты. Мы обязательно подключимся к этой ситуации. Мы поможем каждому сдать экзамены и реализовать планы по поступлению, как только это позволит здоровье", – заверил он.

Видео: МАХ/"РаZVожаев"

Развожаев уточнил, чо обрушился козырек здания, который долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Сооружение не выдержало нагрузки в тот момент, когда туда вышли выпускники. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одного оперируют.

"Все вопросы, касающиеся операций, лечения и реабилитации, буду держать на своем контроле", – добавил он.

Инцидент произошел в школе № 13 в поселке Кача в Нахимовском районе Севастополя. По предварительной информации, дети вышли на балкон, чтобы сделать фото. В результате конструкция рухнула. По информации местного Следственного комитета, пострадали 10 детей. Развожаев говорил о девяти.

Выяснилось, что образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после прошлогоднего капремонта. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика