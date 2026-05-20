Появилось видео с места обрушения балкона школы в Севастополе

Фото: МАХ/"РаZVожаев"

Кадры с места обрушения балкона школы в Севастополе появились в Сети. Соответствующее видео опубликовано на странице губернатора города Михаила Развожаева в мессенджере MAX.

На кадрах ролика виден общий вид места происшествия, а также фрагменты обрушившихся конструкций. Развожаев указал, что приехал на место ЧП, чтобы проконтролировать ситуацию. По словам губернатора, по факту инцидента проведут расследование, а все виновные будут наказаны.

"Отдельно хочу обратиться к родителям и самим ребятам: это выпускной класс. У всех были планы, впереди ЕГЭ, поступление в университеты. Мы обязательно подключимся к этой ситуации. Мы поможем каждому сдать экзамены и реализовать планы по поступлению, как только это позволит здоровье", – заверил он.



Развожаев уточнил, чо обрушился козырек здания, который долгие годы приспосабливали и эксплуатировали как балкон. Сооружение не выдержало нагрузки в тот момент, когда туда вышли выпускники. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, одного оперируют.

"Все вопросы, касающиеся операций, лечения и реабилитации, буду держать на своем контроле", – добавил он.

Инцидент произошел в школе № 13 в поселке Кача в Нахимовском районе Севастополя. По предварительной информации, дети вышли на балкон, чтобы сделать фото. В результате конструкция рухнула. По информации местного Следственного комитета, пострадали 10 детей. Развожаев говорил о девяти.

Выяснилось, что образовательное учреждение было введено в эксплуатацию после прошлогоднего капремонта. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

