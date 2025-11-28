Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:00

В Крыму ввели штрафы за публикацию позиций систем ПВО и военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Крыму ввели штрафы за публикацию в СМИ и соцсетях мест размещения систем ПВО, а также военной техники и пунктов временной дислокации военнослужащих. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он добавил, что ранее этот закон был принят в первом чтении. Внес его в парламент глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня, в период СВО, информационной войны, размещение в публичном пространстве материалов, связанных с деятельностью военных, работой ПВО, последствиями атак ВСУ, вредоносны и используются врагом для планирования новых гадостей. Крымчане должны понимать это", – сказал он.

По словам Константинова, при публикации таких фото, а также координат и других материалов, граждане, должностные и юридические лица могут получить штраф до 100 тысяч рублей.

Согласно закону, который опубликован на сайте крымского парламента, штраф для физических лиц будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

В августе 2023 года Госсовет Крыма предлагал наказывать штрафом до 300 тысяч рублей за публикацию фото- и видеоматериалов о последствиях атак по территории России.

В Совфеде также представили проект, согласно которому в стране должны были ввести штрафы до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет за повторную публикацию фото и видео атак беспилотников и других военных сведений.

