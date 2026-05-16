16 мая, 17:51

Политика

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в решении гуманитарных задач в ходе конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном поблагодарил Абу-Даби за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в рамках конфликта на Украине, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны обсудили вопросы в контексте кризиса на Ближнем Востоке. Москва и Абу-Даби, в частности, отметили важность разработки мирных договоренностей между США и Ираном при учете интересов всех государства региона.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными в формате "205 на 205". Российские бойцы доставлены в Белоруссию, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

После этого российских бойцов отправят на Родину для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны. Отмечалось, что посреднические усилия в обмене военнослужащими оказали ОАЭ.

